Оккупанты нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине: три человека погибли, есть пострадавшие

Утром 4 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. В городе Мерефа в результате атаки повреждены СТО, жилые дома, магазины и авто, вспыхнул пожар.

Известно о трех погибших, еще по меньшей мере восемь человек пострадали. О последствиях сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что известно

Во время угрозы баллистической атаки войска РФ нанесли ракетный удар по городу Мерефа на Харьковщине.

"Повреждена территория СТО. Уточняем информацию о пострадавших. Все наши экстренные службы — на месте обстрела", – написал Синегубов в 09:59.

Вскоре стало известно, что без жертв не обошлось.

"Есть предварительные данные, что в результате вражеского удара по Мерефе погиб человек. Еще два человека пострадали, медики оказывают необходимую помощь", – сообщил начальник Харьковской ОВА в 10:12.

На тот момент также было известно о пожаре в частном доме и то, что горела машина. Также повреждения получили несколько частных домов, магазин и уже упомянутое СТО.

"На месте продолжается ликвидация последствий атаки", – добавил Синегубов.

В 10:37 стало известно о трех погибших и восьми пострадавших.

"Пожар уже ликвидировали. Фиксируем повреждения частных и многоквартирных домов, 4 магазинов, СТО. На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы", – подчеркнул Синегубов.

за прошедшую ночь российские войска атаковали Украину 155 дронами.

Силам ПВО удалось обезвредить 135 из них. Однако по меньшей мере 14 вражеских БпЛА попали на 10 локациях. Еще на четырех зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Утром дроновая атака россиян продолжилась, также захватчики запустили ракеты.

