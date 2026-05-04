Враг вышел на рекорд по применению дронов и наращивает удары баллистикой по ряду городов: анализ российских обстрелов Украины за месяц

В апреле 2026 года российские оккупанты установили абсолютный рекорд налетов на Украину дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" в течение месяца. Также РОВ пытались нарастить применение баллистических средств поражения – преимущественно по городам, где отсутствуют комплексы ПВО для их перехвата.

Подробнее о российских ударах в апреле – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В апреле Россия применила по территории Украины довольно умеренное, среднестатистическое количество ракетных средств поражения – 141, из которых перехвачено было 89 целей или 63% от общего количества.

В прошлом месяце РОВ осуществили три интенсивных, комбинированных ракетных удара по Украине (3, 15-16 и 25 апреля).

За месяц враг использовал следующую номенклатуру ракет по Украине:

9М723/KN-23/5В55 – около 50, из которых перехвачено было 9 целей;

Х-101 – 74/69;

9М727/728 "Искандер-К" – 8/6;

3М14 "Калибр" – 5/4;

Х-59/69 – 4/1.

Как видим, противник попытался интенсифицировать применение баллистических средств поражения. Тем не менее, резкого скачка в течение месяца не произошло, что свидетельствует о сложностях производства и пополнения БК именно этой компоненты.

Напомню, в марте наблюдался обвал ударов баллистикой до 43 средств за месяц после рекордных января и февраля – 91 и 121 соответственно.

Вместе с тем РОВ резко активизировали применение ракет Х-101, увеличив интенсивность пусков в 1,5 раза в сравнении с мартом, но при этом сведя до минимума пуски 3М14 "Калибр". В свою очередь запущенные 74 ракеты Х-101 – это приблизительно месячный показатель производства этих средств поражения.

Примечательным является и отсутствие активного применения других типов ракет: Х-22/32, 3М22 "Циркон", Х-47М2 "Кинжал". Это не означает, что они у РОВ закончились (не может закончиться то, что продолжает производиться), а скорее то, что идет процесс накопления боекомплекта.

Налеты Shahed-136/БМ-35/"Гербер"/"Пародий"

В апреле российские оккупационные войска применили по территории Украины рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" – 6 441. Воздушные силы ВСУ перехватили 5 862 цели или 92%, что является на сегодня также рекордным показателем в месячном исчислении в этой категории средств террора.

Напомню, что предыдущий рекордный месяц по налетам был июль 2025 года, когда противник запустил 6 394 средства террора, из которых было перехвачено 5 687 целей или 89% от общего количества.

Тогда особо активно заговорили о возможности России запускать "тысячу шахедов" каждую ночь, но побить свой же рекорд РОВ смогли только 9 месяцев спустя – да и то запустив по факту на 47 дронов больше, чем в июле 2025-го.

Опасения, что апрель может стать рекордным или как минимум предельно интенсивным по налетам, я высказывал еще в самом начале месяца, когда статистика за первую неделю выдала значение в 2 220 средств террора.

Наиболее интенсивными днями по налетам были:

3 апреля – применено 542 (около 330 Shahed-136) сбито 515;

15-16 апреля – 659/636;

25 апреля – 619 (около 400 Shahed-136)/580.

В среднем противник запускает в течение 2/3 месяца до 200 дронов за ночь. Оставшаяся треть – это показатель ниже 150 дронов за ночь. А вот массированные налеты количеством более 500 дронов противник может себе позволить осуществить 3-4 раза в месяц с интервалами до недели/полторы.

Выводы

В апреле 2026 года РОВ не показали неких экстремальных показателей в применении ракетного вооружения. Но при этом вызывает опасения отсутствие в применяемой номенклатуре средств поражения, которые хотя бы минимум раз в месяц, но должны были быть использованы для нанесения ударов. Очевидно, что в течение апреля по этим категориям проходил процесс накопления.

Для неприкосновенного запаса или для использования их в ходе очередного массированного комбинированного удара? Скорее второе, чем первое.

Кроме того, баллистические ракеты возвращаются на уровень интенсивного применения. И актуальность угроз для городов, не прикрытых средствами ПВО, способными перехватывать баллистику, возрастает в разы. Именно такие города РОВ и атаковали в первую очередь на протяжении прошлого месяца.

В апреле оккупанты установили абсолютный рекорд по налетам дронов, но само по себе слово "рекорд" не должно ввергать в панические настроения. Такой показатель был достигнут за 9 месяцев активного террора и отличается от предыдущего менее чем на полусотню средств поражения. Тем не менее новая тактика применения дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" позволяет противнику рациональнее использовать и распределять ресурс с учетом продолжающих оставаться актуальными производственных ограничений.

Опасность налетов этой компоненты – не только сам факт применения средств поражения, несущих смерть и разрушения, но и прагматизм их применения и более сбалансированное распределение имеющегося боекомплекта.