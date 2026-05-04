3 мая: МРК проекта "Каракурт" (стоимость от $35 млн) поражен в порту Приморска (Балтийское море) в результате спецоперации на дистанции 1700 км. Главная его ценность — 8 универсальных пусковых установок для крылатых ракет. То есть одно удачное попадание нашего дрона гарантированно минусует целый залп из 8 ракет по нашей инфраструктуре.

И самое смешное: на новых "Каракуртах" штатным средством ПВО является распиаренный зенитный комплекс "Панцирь-М", который должен был бы отражать любые налеты. Но украинский дрон спокойно преодолевает 1100 километров и пробивает борт новейшего ракетного корабля прямо в его глубоко тыловой, "абсолютно безопасной" балтийской гавани.

То, что МРК "Каракурт" стоял в сугубо гражданском нефтяном порту Приморска, означает одно: из-за дефицита наземных ЗРК россияне вынуждены использовать боевые корабли с "Панцирем-М" как плавучие батареи ПВО для защиты нефти. Но не уберегли ни нефть, ни корабль.

Очевидно, что вторжение в Украину не взлетело. И никакой захват Малой Токмачки не спасет от того, что мы за 1700 км достаем до кораблей, нефтяных платформ и терминалов одновременно на Балтике, Каспии, Азовском море и в Причерноморье.

Нельзя одновременно утверждать, что денацификация идет по плану, и терять за один месяц десяток судов — это шизофрения.

Всего за этот период поражено или конфисковано не менее четырех танкеров и более десяти военных судов различного класса. Суммарные убытки по корабельному составу (только на ремонты) потянут на сотни миллионов долларов.

Можно блокировать YouTube, чтобы эта информация не доходила до тяглового населения. Можно загонять всех в мессенджер "Макс", где специально обученные губернаторы-аниматоры будут рассказывать, что пожары в Туапсе — это от мазута, который якобы разбрызгивают дроны. Но на реальность это не будет влиять от слова "совсем".

Способности Украины наносить ущерб только растут. Первые налеты на Севастополь проводились западными Storm Shadow, а сейчас это родные дроны. Их количество ежемесячно почему-то не падает (несмотря на смеющиеся "Искандеры"), а только растет.