Май. О текущем моменте.

Зимой я внутренне установил рубеж апрель/май как проверочную точку для ряда тенденций. Треть года.

Накопилось кое-что для конспирологического обобщения.

Для начала чуть протрём оптику, которая замутнена дымом пожарищ в Туапсе, Перми и других регионах РФ.

За каждый день войны Украина платит чудовищную цену. Урон от российской агрессии накапливается.

Физическое и психическое здоровье нации под давлением.

Демографические последствия (миграция, спад рождаемости…) – катастрофические, на грани (а кто-то считает, что уже за гранью) необратимости.

Экономика живёт в режиме прямого переливания крови из-за рубежа. В значительной мере – в долг.

То, что называется "народное хозяйство", стремительно деградирует. Выпадают целые отрасли. Деиндустриализация кошмарная. Гражданская инфраструктура ветшает и местами разваливается.

Сектор производств еды, казавшийся неубиваемым, становится более уязвимым. Прогрессирует зависимость от импорта – удобрения, семена, техника и др. Плюс россияне нарастили удары по сухопутной и морской логистике, пытаются де-факто отрезать Украину от моря.

Прямым текстом сказано, что в 2027/28 никакого ЕСа не будет. Затем начинается политический цикл, который может отбросить этот горизонт на 2032 г. и далее.

Мы стремительно теряем всё, где критически важна преемственность, накопление, беспрерывность. Наука, образование, медицина – самое очевидное.

Главное – мы теряем время, когда мир развивается.

ОПК даёт надежду и поддерживает оптимизм, однако не может подменить собой всё остальное.

Я уже молчу об охране памятников, экологии, социальных последствиях и других тонких материях, которые находятся вне фокуса, предсказуемо заточенного на войну за выживание …

Список можно продолжать.

Обсуждая тенденции на разных "фронтах", нельзя включать фильтры ущерба и последствий. Тогда картина будет объёмной.

Это важно, когда речь заходит о тайминге…

Тенденции "горячего" противостояния выглядят так.

По мере совершенствования технических средств (дронов) и тактики их применения сплошная "серая зона" расширяется с 15-20 км в сторону 50 км. При наращивании интенсивности точечных ударов в диапазоне 50-250 км.

Поле боя становится абсолютно прозрачным. Что нивелирует фактор внезапности, лишает возможности собирать большие группировки и стремительно что-то прорывать в глубину.

В обозримом прошлом все более-менее крупные механизированные штурмы врага на нашу подготовленную оборону закончились тотальным фиаско для россиян.

Умение оперировать "серыми зонами" становится отдельным жанром военного искусства. Например, в Купянске "серая зона" играет больше за нас. А в Мирнограде – за противника, позиции там удерживаются исключительно нечеловеческим героизмом и кровью 7 корпуса ДШВ…

Меняется роль человека.

В феврале 2026 г. полк "Лава" корпуса "Хартия" провел в Купянске наступательную операцию по выбиванию 10 российских солдат, засевших в одном из зданий. Операция прошла успешно, все враги были уничтожены. Нюанс в том, что с украинской стороны в бою участвовали исключительно роботы – НРК и БПЛА, управлявшиеся с дистанции.

В одном из недавних выступлений командир 3-го корпуса Андрей Билецкий отметил, что к концу года планирует заменить треть пехоты роботизированными комплексами.

Всё идёт к тому, что в "серой зоне" присутствие людей будет постепенно сводиться к минимуму. Она будет насыщаться летающими, едущими, бегающими, ползающими дронами (ещё и поэтому важно ликвидировать провисания с их поставками), несущими смерть.

Т.е., будет снижаться значение количественных показателей живой силы, вместо этого вырастут требования к качеству и содержанию её подготовки, а также к качеству ситуационной осведомлённости и командования.

Год назад темой №1 было оптоволокно. Сейчас тема №1 – дистанционное управление средствами разведки и поражения.

Опробованы и масштабируются системы дистанционного управления дронами-перехватчиками (ПВО), фронтовыми дронами, НРК. Что создаёт почву для распределения ролей: пилоты могут размещаться в тылу и безопасных локациях (вплоть до того, что за границей).

Преимущество у того, у кого лучше связь и общая организация.

Такая война повышает роль экономического фактора (финансирование, производственные мощности, рабочие руки…) и СКОРОСТИ внедрения новаций.

Россияне обыгрывают нас в масштабировании, однако унификация и масштабирование требует времени. Которое между апгрейдами уже исчисляется неделями. Теряется актуальность.

Украина продолжает креативить и внедрять новое быстрее. "Зоопарк" средств отчасти приводит к распылению ресурсов, однако скорость сейчас важнее, что при конкурентной горизонтальной среде (а не в жёсткой российской иерархии) даёт преимущества. Например, в сфере создания полуавтоматических средства поражения под управлением ИИ.

Если смотреть на линию фронта в режиме зума, то, говоря о макроуровне (все 2000 км), даже буржуазные большевистские СМИ отмечают: динамика минимальная.

На тактическом уровне всё воспринимается иначе. Давление россиян не прекращается. У них есть определённые успехи, продвижения в Донецкой и Запорожской областях. Они давят в Харьковской области.

Враг делает особый акцент на перемалывании логистики украинских войск, чтобы нельзя было снабжать не только первую, но и вторую линию.

Силы обороны Украины отвечают тем же. Весной это стало особенно заметно (успешные мидл-страйки СБС, ССО и др. – десятками за ночь, "Азов" модерирует логистику вокруг Донецка…).

Т.е., россияне наступают на крайне истощённую, вымотанную, израненную оборону, будучи сами в полуразобранном виде.

Итого.

Динамика на макроуровне незначительная. Россияне двигаются, однако они заметно (на месяцы) опаздывают с подготовительными мероприятиями по захвату Славянско-Краматорской агломерации. При сохранении линейного сценария захватить оставшуюся часть Донецкой области в этом году россияне не смогут. Война перейдёт на следующий год.

Роль экономического тыла для Украины играет Европа. Китай поддерживает Россию, однако далеко не в такой мере. В самой РФ экономическая ситуация ухудшается.

Т.е., битву военно-экономических потенциалов РФ проигрывает, а значит проиграет битву в технологическом компоненте войны.

Изменение роли человека на поле боя постепенно нивелирует численное превосходство россиян.

Ввиду всего этого в российском (!) эфире мы наблюдаем взрывной рост числа голосов, утверждающих, что "этот конфликт не имеет военного решения".

Дорогим россиянам привычные им "говорящие головы", ранее вещавшие о "целях СВО", теперь вдалбливают, что Россия на поле боя войну не выиграет. Требуются какие-то иные ходы.

Это ещё не доминирующая позиция, но уже вполне легализованная заготовка для сдвига.

В каком диапазоне можно искать эти "ходы"?

В сентябре 2026 г. в России выборы в Госдумы (плюс по мелочи). Ввиду чего снижается вероятность непопулярных мер, связанных с войной. В частности – открытой массовой мобилизации.

Кремль будет поддерживать высокий темп скрытой мобилизации и привлечения наёмников, а также форсировать развёртывание сил беспилотных систем.

Влияние российских БПЛА и роботов постепенно растёт, однако к маю (т.е., к официальному старту весенне-осенней кампании после 9 мая) развернуть своих беспилотчиков на проектную мощность у россиян не получилось. Плюс наши стали приоритетно выбивать российских пилотов.

Мощь беспилотной компоненты в росармии неизбежно увеличится, они принесут ещё много горя. Однако есть ряд ограничителей. В первую очередь – это экономико-технологические ресурсы РФ.

Высокий риск для Москвы, что их беспилотные потуги не обеспечат перелома в сжатые сроки.

В связи с чем первое направление поиска "ходов" - это переговоры.

Что-то где-то притормозить, выбить Украину из ритма, дождаться политического затишья летом, провести свои выборы, а там форсировать.

Окно возможностей для входа в переговоры – до середины июня, пока США не начали беспощадно праздновать юбилей и не погрузились в выборы.

Второе направление – ломать украинский гранд-тыл (так его назовём) в лице Европы. Здесь вполне есть место для "маленькой победоносной провокации" где-нибудь в августе.

Которая, с одной стороны, разрушит европейское единство, а с другой – правильно сплотит российский электорат, проложит дорожку к мобилизации и экстремальным экономическим мерам (чучхеизации, заморозке/изъятию вкладов, форсированию национализации, карточной системе и др.).

Товарищ Трамп может наиграть другу Владимиру разносторонними ударами по Европе. Например, устроив склоку на саммите НАТО.

Но с таким же удовольствием Вашингтон навредит и Москве, если возникнут условия. Конкретные ходы будут зависеть от результатов коммуникации США с Пекином.

Если суммировать, то ряд линейных тенденций этого года играют на обеспечение преимущества Украины. Основные угрозы лежат в плоскости дестабилизации Европы и внутренней дестабилизации Украины.

В этом контексте очень важно помнить, что время войны течёт по-разному, с разной скоростью.

Для Луцка и Одессы. Для тех, кто на первой линии. Для тех, у кого кто-то на первой линии, в плену или пропал без вести. Для тех, кто потерял дом и продолжает скитаться и др. Измерений много.

Поэтому, когда пытающиеся выглядеть прагматичными европейские партнёры говорят, мол, ещё пару лет повоюйте – это вызывает ярость. Ещё пару лет ваши дети проведут в подвалах, здорово же? Так это звучит.

Точно также, когда наши сограждане абстрактно размышляют об отдалённом будущем, игнорируя градиент рисков "Ужгород – Шостка / Изюм / Херсон…", это вызывает недоумение.

Всё отмеченное выше укрепляет меня в мысли, которую я давно обозначил: нам выгодно завершить активную фазу войны вчера. Или завтра к обеду.

Но при сохранении логики выхода: подмораживаем по ЛБС, а затем по итогам переговоров Россия откатывается, проводит ряд очистительных мер в обмен на возобновление международного сотрудничества.

У Кремля сохраняется диаметрально противоположный подход: отдайте то, что мы ещё не захватили (и не захватим), а после этого начнём обсуждать другие уступки со стороны Украины.

Кремлю отчасти подыгрывает Вашингтон. Подчёркиваю – отчасти. Ибо это противоречит и настроениям электората, и позиции адекватных прагматиков в американской администрации, которым всё это разгребать.

Россияне пока не готовы к предметному диалогу, но мотивация нарастает и дана им в ощущениях.

Динамика успешных атак Сил обороны Украины вглубь РФ показывает, что будет с некоторыми российскими отраслями (нефть, удобрения, электроника…) к осени.

Вдобавок с высокой вероятностью к осени в чувствительном объёме заработает украинская баллистика (если злодеи не поломают изнутри).

Однако, точно так же к осени россияне превратят в руины не только Донбасс, но и серьёзно погромят весь прифронтовой пояс Украины на глубину 100+ км. Что там будет с "качеством жизни" - малопонятно.

При этом ряд элитных групп по интересам в России реально страдает от проблем в экономике и – главное – понимает, что без отмены санкций, насыщения инвестициями и доступа к технологиям будущее РФ крайне драматично. Плюс им хочется на свои европейские виллы (на днях сделаю пост о "плохих русских"). Плюс они видят, что затягивание не помогает.

Т.е., мотивация к реальной подморозке есть у 1) Украины; 2) Трампа; 3) части российской элиты (кроме упоротых военных преступников, которых ожидает возмездие).

Проблемы с мотивацией - у Европы (на уровне Брюсселя, на уровне многих стран) и "клуба злых дедушек" Путина.

Выход, который может подвести к реальному миру – через военный союз Украины и объединённой Европы (разворачивать от ядра из нескольких "желающих" стран).

То, о чём я брюзжу как злой попугай уже достаточно давно.

Европу пугает, что в случае паузы никуда не денется российская орда из миллиона прошедших современную войну солдат.

Европа до сих пор публично живёт иллюзией "подготовки к войне", поэтому верит, что дополнительные пару лет сильно помогут.

Но уже сейчас наиболее вменяемые из специально обученных европейцев осознают, что эта "подготовка" заведомо провалена.

И в России знают, и в Европе знают, что львиная доля европейский стран (за исключением нордиков и балтов) неспособна провести мобилизацию. Германия, которая продвинулась в подготовке дальше других, сталкивается с этим на каждом шагу и откатывается. А у других всё на порядок хуже.

Это означает, что потенциальная российская атака будет иметь как минимум ограниченный успех, т.е., приведёт к войне, смертям, разрушениям на территории объединённой Европы. Превенции / сдерживания не будет. А это уже проигрыш.

Украинская армия – последняя, с которой Россия хотела бы сражаться на европейском театре.

Однако у Украины нет никаких обязательств вступать в войну на стороне Европы. Максимум – добровольцы, ЧВК, оружие и др.

Официально оформив военный союз с Украиной, Европа получит гарантию всесторонней поддержки.

Наши мотивы? Масштабные инвестиции ЕС не просто в восстановление, а в развитие Украины. Это выгодно - европейцы ещё денег заработают у нас.

Не выполним союзнические обязательства – останемся без ресурсов, не восстановимся и нас разорвут.

При этом у Украины на пару поколений будет резко отрицательная мотивация участвовать в каких-то сомнительных войнах. Что будет гарантией для прагматичной части российской элиты: с нашей стороны не будет резких движений, пока к нам и нашим официальным союзникам не лезут.

Нет военного союза: Европа без гарантий, мы деградируем без достаточных ресурсов, соблазн для Кремля снова устроить побоище (что противоречит интересам групп, смотрящих в будущее и богатеющих на кооперации).

И в этом ракурсе даже Трамп может помочь. Возгоняя риторику об ответственности Европы за свою безопасность, он может косвенно подталкивать к военному союзу европейских стран и Украины.

Какова альтернатива?

В Европе неизбежно будет нарастать запрос на какую-то реанимацию сотрудничества с РФ, особенно – по энергетике.

В какой-то момент дрогнет правительство одной из формально приличных стран, что запустит цепную реакцию.

Что неизбежно скажется на уровне поддержки Украины.

Что, в свою очередь, неизбежно скажется на настроениях в Украине. Вплоть до взрыва изнутри.

Что автоматически исключит Украину из числа военных союзников Европы и при массе сценариев – усилит Россию украинским ресурсом.

Что простимулирует агрессию РФ против Европы, дабы загнать её в слабую позицию…

Я бы сказал, что время сейчас играет против всех. Мы укрепляемся в одном, но теряем в другом. Россияне рискуют тотально проиграть битву за будущее. Европейцы теряют позиции в мире. США не могут сосредоточиться на главном.

Грубо говоря: остался месяц, чтобы зацепиться за переговоры и выйти на правильную траекторию. Шансов немного. Но есть месяц, чтобы над ними поработать. Каждый может выбрать форму посильной поддержки армии.

Настраиваться нужно на военный отрезок до конца года, пройти его эффективно, заботясь о себе и близких. Тогда сработают тенденции, которые играют на преимущества Украины.

Россию умом не понять. Их ожидает тяжелейший второй квартал (уже). Они могут сорваться в раздрай.

В этот момент мы должны быть готовы.