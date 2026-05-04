Российские войска атаковали Украину 155 дронами: силы ПВО обезвредили 135 из них

В ночь на 4 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 155 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 135 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 4 мая (с 18:00 3 мая) противник атаковал 155-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия". Использовал враг и реактивные дроны.

Запускали их россияне из районов Курска, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово (РФ), а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейска (ВОТ Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Последствия атак

На Харьковщине 4 мая около 04:40 вражеский беспилотник, предварительно типа "Ланцет", ударил вблизи гражданского автомобиля на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, недалеко от села Каменная Яруга Чугуевского района, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Поврежден фургон, который использовался для перевозки хлебобулочных изделий (на момент атаки был без груза).

Пострадали двое мужчин. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Экспедитор получил острую реакцию на стресс.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Днепропетровщине враг более 20 раз атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

В Петропавловской громаде Синельниковского района возник пожар. Повреждена инфраструктура.

На Никопольщине страдали Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Изуродованы инфраструктура, пожарно-спасательное подразделение, частные дома и хозяйственная постройка.

Медицинская помощь понадобилась еще одному человеку, который пострадал из-за вражеской атаки на район накануне. 41-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

В Зеленодольской громаде Криворожского района повреждена инфраструктура.

