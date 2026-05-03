Войска РФ атаковали Днепр: под удар попало общежитие. Фото

Днем 3 мая оккупанты атаковали жилой квартал Днепра. Под вражеским ударом оказалось, в частности, общежитие.Пострадали восемь горожан, среди них 9-летняя девочка.

Видео дня

Из-за российского обстрела в здании выбило окна, также повреждены автомобили и расположенные рядом здания. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В момент удара по общежитию, люди находились в подвале. По состоянию на момент публикации, из искореженного здания их эвакуируют чрезвычайники.

В результате атаки пострадали восемь человек, четырех из них – двух мужчин и двух женщин госпитализировали. Ребенку и двум взрослым медики оказали помощь на месте.

"Мужчины 21 и 24 лет и женщина 69 лет в состоянии средней тяжести. Состояние 21-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное. Остальные – на амбулаторном лечении", – сообщил впоследствии глава ОГА.

В результате удараполучили повреждения студенческое общежитие, корпуса колледжа и университета, а также жилая многоэтажка и примерно десяток частных домов.

Кроме этого, повреждена остановка общественного транспорта и троллейбус, который как раз проезжал рядом в тот момент. Люди, которые находились поблизости, чудом не пострадали.

Напомним, днем 3 мая российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Кривому Рогу. В результате атаки в городе начался пожар.

Также OBOZ.UA сообщал, 3 мая российские войска нанесли удар по АЗС на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, горел грузовик, поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. Известно о шести раненых, среди них – 10-летний мальчик и беременная женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!