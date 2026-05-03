Враг атаковал многоэтажку в Кривом Роге: она горит

Днем 3 мая российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Кривому Рогу. Вследствие атаки в городе начался пожар.

Целью путинских захватчиков стал жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации областной администрации, пожар после обстрела начался на 6 этаже. Накануне взрывов Воздушные силы ВСУ сообщали о движении группы дронов в сторону Криворого Рога.

"Враг атаковал Кривой Рог. Загорелся пожар на 6 этаже многоэтажки. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении ОВА.

Позже областная власть уточнила, что обошлось без пострадавших. Также сообщается, что пожар удалось потушить.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что на месте обстрела спасатели приступили к аварийно-спасательной операции и тушению пожара.

Мониториговые каналы сообщали, что российские оккупанты атаковали Кривой Рог реактивными дронами-камикадзе.

Напомним, в Николаеве в результате баллистического удара пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. После атаки в городе работают экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая российские войска нанесли удар по АЗС на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, горел грузовик, поврежден автобус, перевозивший около 40 детей. Известно о шести раненых, среди них – 10-летний мальчик и беременная женщина.

