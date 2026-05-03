Больше не запустит 'Калибры': стало известно о поражении ракетного корабля 'Каракурт'

Украинские Силы обороны поразили российский ракетный корабль "Каракурт", который является носителем ракет "Калибр". Кроме того, удару подверглись другие суда и объекты инфраструктуры в порту Приморск, что на территории России.

Удачную операцию провели Служба безопасности Украины, Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, ГУР и пограничники. Детали операции рассказал президент Владимир Зеленский.

"Минус еще один российский носитель "калибров". Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!", – сообщил президент.

По словам главы государства, кроме "Каракурта", под точный удар попал сторожевой катер и танкер так называемого "теневого флота". Кроме этого, значительные повреждения получила инфраструктура нефтеналивного порта.

"Согласовал Службе безопасности Украины и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам", – добавил Зеленский.

