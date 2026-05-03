Больше не запустит "Калибры": стало известно о поражении ракетного корабля "Каракурт"
Украинские Силы обороны поразили российский ракетный корабль "Каракурт", который является носителем ракет "Калибр". Кроме того, удару подверглись другие суда и объекты инфраструктуры в порту Приморск, что на территории России.
Удачную операцию провели Служба безопасности Украины, Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, ГУР и пограничники. Детали операции рассказал президент Владимир Зеленский.
"Минус еще один российский носитель "калибров". Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!", – сообщил президент.
По словам главы государства, кроме "Каракурта", под точный удар попал сторожевой катер и танкер так называемого "теневого флота". Кроме этого, значительные повреждения получила инфраструктура нефтеналивного порта.
"Согласовал Службе безопасности Украины и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам", – добавил Зеленский.
