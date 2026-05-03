Объекты в 1000 километрах от границы: в ССО поделились деталями поражения ракетного корабля и нефтяного терминала

Силы специальных операций поразили ракетный катер "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Также был атакован нефтяной терминал.

Обе цели украинские войска поразили в порту Приморск в Ленинградской области в ночь на 3 мая. Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Подробности операции

Подразделения Deep-strike ССО работали совместно с СБУ, ГУР, СБС и ГПС. Украинские военнослужащие акцентировали, что пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины.

Уничтоженный ракетный корабль имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км. Также корабль был оборудован зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования.

Пораженный нефтеналивной терминал "Приморск" компании "Транснефть" является наикрупнейшим на Балтийском море. К терминалу сходятся все трубопроводы северо-запада России, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.

"Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности вести войну против Украины, а также обходить международные санкции и наполнять свой бюджет. ССО продолжают асимметричные действия по стратегическому истощению врага в ведении войны против Украины", – говорится в заявлении ССО.

Что известно о ракетоносителе

Морские ракетоносители проекта 22800 "Каракурт" – это серия малых ракетных кораблей, которые являются основной платформой для запуска крылатых ракет "Калибр". Каждый корабль этого проекта оснащен универсальным корабельным комплексом 3С14.

Кроме "Калибров" (3М14), пусковые установки могут использовать противокорабельные ракеты "Оникс" и, потенциально, гиперзвуковые "Циркон". На корабли устанавливается зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М".

По состоянию на 2026 год Балтийский флот РФ располагает самой крупной и стабильной группировкой "Каракуртов". Для Черноморского флота планировалась серия из 5-6 кораблей, но их ввод в эксплуатацию замедлен из-за войны в Украине и атак на судостроительные заводы.

Напомним, удары Сил обороны по российской нефтяной инфраструктуре снизили объемы производства на российских НПЗ. Среднесуточная переработка упала до 4,69 млн баррелей в день.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно отчету американского Института изучения войны, украинская армия значительно масштабировала кампанию по уничтожению ключевых объектов российской экономики и логистики. Текущий апрель стал поворотной точкой, ведь благодаря наращиванию внутреннего производства БПЛА, Украина перешла к массированным ударам, так как такие атаки перегружают российскую систему ПВО и достигают целей в глубоком тылу.

