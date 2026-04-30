Украина усилила удары по нефтяной инфраструктуре России: в ISW указали на 'перелом' в апреле

Украинские силы обороны значительно масштабировали кампанию по уничтожению ключевых объектов российской экономики и логистики. Апрель 2026 года стал поворотной точкой, ведь благодаря наращиванию внутреннего производства БПЛА, Украина перешла к массированным ударам.

Атаки таких масштабов перегружают российскую систему ПВО и достигают целей в глубоком тылу. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Рекордная география атак

В ночь на 29 апреля украинские дроны провели одну из самых масштабных серий атак, поразив цели на расстоянии до 1500 километров от государственной границы. По данным ISW, за один только апрель зафиксировано не менее 18 ударов по объектам нефтяной инфраструктуры и не менее 41 удара по военным объектам РФ. География атак охватила как минимум 19 субъектов России.

Эксперты отмечают, что с марта 2026 года интенсивность, дальность и объем украинских операций неуклонно растут, превращая глубокий тыл России в зону активных боевых действий.

Пылающая "Транснефть" и удары по НПЗ

Одной из ключевых целей стала Пермская линейная перевалочная станция "Транснефть". Служба безопасности Украины подтвердила успешное поражение этого стратегического узла, который распределяет нефть по четырем направлениям, включая Пермский НПЗ. В результате атаки на станции загорелись почти все нефтехранилища.

Параллельно с этим, видеозаписи с геолокацией подтвердили удары по Орскому нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области (1300 км от границы). Такая дистанция атак свидетельствует о том, что российская ПВО не способна эффективно прикрывать столь обширные территории.

Охота в Черном море и экономический эффект

Украинские силы также демонстрируют успехи в море. В частности, ВМС Украины атаковали подсанкционное судно под камерунским флагом в 210 км от Туапсе. Танкер грузоподъемностью 37 тыс. тонн, вероятно, готовился к нелегальной перевалке груза в море.

Силы беспилотных систем уничтожили два вертолета Ми-28 и два Ми-17 прямо на полевой заправочной площадке в 150 км от линии фронта.

Удары по инфраструктуре уже привели к серьезным сбоям в работе российских экспортных мощностей. Данные, свидетельствуют о падении загрузки ключевых портов РФ. В порту Усть-Луга мощность упала на 43%, в Новороссийске порт работает на 38% ниже нормы, в Приморске Ленинградской области фиксируется снижение мощности на 13%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перешла к новому этапу применения отечественного оружия для ограничения потенциала российской войны. Глава государства отметил, что по объекту на территории РФ был нанесен прямой удар на расстоянии более 1500 км.

