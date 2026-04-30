ВСУ отминусовали еще 1470 оккупантов и сожгли два вертолета в РФ: в Генштабе озвучили данные о потерях врага

В течение суток 29 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1470 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 330 290 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 7 танков, 7 бронемашин и 119 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 901 танк, 24 493 ББМ и 40 944 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1756 единиц реактивных систем залпового огня и 1356 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 352 вертолета (два из которых за прошедшие сутки) и 263 360 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4579 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 92 606 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4148 – специальной техники.

Напомним, президент Владимир Зеленский определил приоритетом удары по целям в глубоком российском тылу на расстоянии 120-150 км. По его информации, Украина планирует активнее бить по логистике и военным объектам российских объектах.

