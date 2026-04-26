СБУ поразила 3 вражеских корабля, истребитель и объекты ПВО в Крыму: громкие детали и фото

Украинские спецслужбы провели новую масштабную операцию на территории временно оккупированного Крыма. В результате ударов были поражены корабли Черноморского флота РФ, истребитель и ряд объектов противовоздушной обороны.

Такие действия направлены на системное ослабление военной инфраструктуры противника. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

В частности, бойцы Центра специальных операций "Альфа" провели успешную операцию в районе Севастополя и на военном аэродроме "Бельбек" на территории временно оккупированного Крыма.

Операция состоялась ночью и была направлена на объекты Черноморского флота РФ, авиацию и системы противовоздушной обороны.

Пораженные корабли и авиация

В результате ударов беспилотников было поражено несколько ключевых военных целей российского флота и авиации.

Среди них:

большой десантный корабль "Ямал";

большой десантный корабль "Фильченков";

корабль-разведчик "Иван Хурс".

Также сообщается о поражении учебного центра Черноморского флота РФ "Лукомка" и других объектов военной инфраструктуры.

Удар по ПВО и аэродрому

Отдельно под удар попали элементы системы противовоздушной обороны РФ. В частности, речь идет о штабе радиотехнической разведки и радиолокационной станции МР-10М1 "Мис-М1".

Кроме того, на аэродроме "Бельбек" был поражен истребитель МиГ-31, а также технико-эксплуатационная часть аэродрома, которая обеспечивает обслуживание авиации.

Исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара отметил, что подобные операции имеют системный характер и направлены на последовательное уничтожение военной инфраструктуры противника.

По его словам, целью таких действий является уменьшение способности РФ контролировать воздушное и морское пространство, прикрывать свои силы и планировать дальнейшие атаки.

Он подчеркнул, что подобная работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

"Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в оккупированном Крыму используют детей как живой щит. Враг спрятал радар для обнаружения воздушных целей за детским лагерем в Севастополе, где радиолокационная станция используется для прикрытия и защиты аэродрома "Бельбек".

Известно также, что армия государства-агрессора осуществляет масштабное минирование всего побережья оккупированного Крыма и прилегающих акваторий, потому что противник боится высадки десанта Сил обороны Украины.

