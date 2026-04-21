Оккупанты массово минируют побережье Крыма: Волошин объяснил, чего боится Россия

Армия государства-агрессора РФ осуществляет масштабное минирование побережья оккупированного Крыма и прилегающих акваторий. Противник боится высадки десанта Сил обороны Украины.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. В комментарии "Укринформу" он рассказал о действиях захватчиков, ссылаясь на разведданные.

"По данным нашей разведки, с целью недопущения проведения высадки десанта Сил обороны Украины на территорию временно оккупированного Крыма российские подразделения, которые есть там (а это оперативно-тактическая группа "Крым"), проводят мероприятия по установлению минно-взрывных заграждений вдоль побережья Крыма с применением противотанковых и противопехотных мин", – сообщил Волошин.

Враг пытается максимально укрепить береговую линию. Для этого российские военнослужащие создают плотные минные поля и инженерные заграждения как на суше, так и в прибрежных водах.

По словам спикера, почти по всему побережью оккупанты устанавливают "сотни и даже тысячи мин".

"С пляжей сейчас будут минные поля, которые будут перекрыты различными проволочными заграждениями, и это не только пляжи, но и части моря. Они закрывают все, потому что они очень боятся, что будет высажен десант на Крым", – рассказал Волошин.

