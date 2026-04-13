Оккупанты массово перебрасывают технику с Бердянского направления на север Донетчины: что происходит. Фото

Войска страны-агрессора, пользуясь так называемым перемирием, массово перевозили свою технику на временно оккупированных территориях. В частности, с Бердянского направления на север Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупанты даже не прячутся и опубликовал соответствующие видео.

"Мариуполь. Пасха. Россияне пользующимся перемирием массово перевозят технику с Бердняского направления на север Донецкой области. Не прячась", – говорится в заметке.

Кроме того, по словам Петра Андрющенко,"на постмост возле Азовстали установили два мобильных блок-поста".

"Обычное действие перед проходом военных колонн. Следим", – подчеркнул Андрющенко.

8 апреля стало известно о том, что оккупанты перебрасывают вражескую технику и личный состав из Ростовской области через Мариуполь на Гуляйпольское направление. С середины марта у врага это первое такое существенное усиление на Гуляйполе.

