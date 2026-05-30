В оккупированной Феодосии после прилетов снова горит нефтебаза. Фото

В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Под ударом в очередной раз оказалась нефтебаза в Феодосии.

После взрывов на территории нефтебазы фиксируется пожар, дым растянулся почти на 10 км. Об атаке сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

"Крымский ветер" о новом пожаре на нефтебазе в Феодосии после прилетов сообщил после появления данных спутниковой съемки.

"Отмечается два мощных очага пожара, а наши подписчики сообщали о двух прилетах в 03.20 и в 03.33. Шлейф дыма растянулся по ветру на 9,5 км в сторону моря", – отмечено в сообщении.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также опубликовал данные NASA FIRMS.

"Феодосия. В районе нефтебазы сигнатуры горения демонстрируют пожар. Снова", – написал он.

Про вероятный удар по нефтебазе в Феодосии еще ночью сообщали в Exilenova+.

"Крым, Феодосия, Силы обороны, вероятно, добивают нефтебазу", – гласило сообщение, опубликованное в 03:40.

Последняя атака на нефтеналивной терминал в Феодосии случилась 8 апреля. Тогда там также вспыхнул пожар, погасить пламя оккупантам не удавалось несколько дней.

Подробности той атаки раскрыл командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая в оккупированном Крыму также гремели взрывы.

Тогда сообщалось о прилете в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ. После уничтожения здания штаба всего ЧФ РФ именно он перенял функции основного органа управления.

