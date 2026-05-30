Силы обороны отминусовали 1430 российских оккупантов, уничтожили 5 РСЗО и почти 500 единиц автотехники – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1430 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 362 тыс. 500 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 30 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 960), семь боевых бронированных машин (24 643), 70 артиллерийских систем (42 930), пять РСЗО (1 813), одно средство ПВО (1 398), 1 781 БпЛА оперативно-тактического уровня (318 433), четыре наземных робототехнических комплекса (1 500).

Также уничтожены 483 единицы автомобильной техники и автоцистерн (100 713), четыре единицы специальной техники (4 231) и шесть крылатых ракет (4 693).

Всего за сутки Россия потеряла 2 363 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

