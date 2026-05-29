Логистика врага под огнем: воины ССО поразили два ЗРК 'Тор-М2' на Запорожье. Видео

Операторы дронов Сил специальных операций ВСУ нанесли российским оккупантам болезненные потери в Запорожской области. В результате работы подразделений Middle-strike у врага стало меньше на два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2".

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ССО. В один из ЗРК беспилотники ССО попали, когда его тягачом перевозили по трассе М-14 возле оккупированного Бердянского в Запорожье в ночь на 29 мая.

Противник использует трассу М-14 как сухопутный коридор из России в Крым по маршруту Таганрог – Джанкой югом оккупированных Донецкой области, Запорожья и Херсонщины. Село Бердянское стоит между Мариуполем и Бердянском в более чем 150 км от линии боевого соприкосновения.

Второй ЗРК "Тор-М2" был поражен ранее неподалеку от оккупированного Мелитополя.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" с боекомплектом до 16 ракет прикрывает вражеские подразделения и военные объекты на оккупированных территориях Украины. Как система противовоздушной и противоракетной обороны малой дальности этот ЗРК способен сбивать самолеты тактической авиации, вертолеты, дроны и крылатые ракеты.

"ССО продолжают держать под огневым контролем эту ключевую логистическую артерию противника и систематически уничтожают вражескую военную технику и личный состав, движущиеся по трассе М-14", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают "выжигать" российскую логистику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, пилоты Главного управления разведки Министерства обороны Украины наносят удары по вражеской технике в "сухопутном коридоре" в Крым в глубоком тылу врага.

Прежде всего под удар попадают паловозаправщики, грузовики и спецтехника вражеской армии на трассе между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.

