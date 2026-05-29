Коридор 'Крым–Донецк' в огне: в ГУР показали, как уничтожают логистику оккупантов на ВОТ. Видео

Украинские воины продолжают "выжигать" российскую логистику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, пилоты Главного управления разведки Министерства обороны Украины наносят удары по вражеской технике в "сухопутном коридоре" в Крым в глубоком тылу врага.

Прежде всего под удар попадают паловозаправщики, грузовики и спецтехника вражеской армии на трассе между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. Кадры поражений показали в ГУР.

Сухопутный коридор "Крым–Донецк" – под контролем ГУР

В ГУР показали, как блокируют вражескую логистику в так называемом сухопутном коридоре в Крым.

"Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украиныпродолжают блокировать сухопутный коридор "Крым–Донецк" и испепелять технику российских захватчиков в глубоком тылу. Участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки", – отметили в ГУР.

На видео, опубликованном на ресурсах военной разведки, зафиксировано превращение в пепел российских топливозаправщиков, грузовиков и трала.

"Часть барражирующих боеприпасов и разведывательных крыльев Shark-M, которые используются в системном процессе разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, были предоставлены экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках проекта Благотворительного фонда Сергея Притулы "Челюсти", – добавили разведчики.

Из-за эффективности поражений назначенный Москвой гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины, предатель Владимир Сальдо своим распоряжением с 21 мая ограничил движение по упомянутой трассе в направлении Джанкоя для любого транспорта, кроме того, что перевозит военные грузы, а также медикаменты, топливо и товары первой необходимости.

Российские "военкоры", к слову, назвали это распоряжение "работой на Украину" и активно советуют оккупантам маскировать военные авто под гражданские – во избежание уничтожения.

