'Билет в один конец': в ГУР раскрыли, как Россия вербует наемников из Африки на войну против Украины

Россия продолжает вербовать иностранных наемников для войны против Украины, используя обманные схемы под видом трудоустройства. Среди жертв все чаще оказываются граждане африканских стран, в частности Нигерии.

Украинская разведка заявляет, что для многих из них такая "работа" фактически становится билетом в один конец. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР сообщили, что российские вербовщики системно привлекают иностранцев к войне, маскируя это под предложения легального трудоустройства. Гражданам африканских стран обещают работу и стабильный доход, после чего организуют их выезд в Россию. Однако уже на месте у них изымают документы и заставляют подписывать контракты на службу в армии.

По данным разведки, такие случаи не являются единичными. В частности, стало известно о гибели гражданина Нигерии Айебусивы Олабоде Виктора, который был ликвидирован на Харьковщине. Его история, отмечают в ГУР, является типичной для иностранцев, которых Россия использует как наемников.

В разведке отмечают, что подобная практика является частью системной политики вербовки, которая базируется на дезинформации и принуждении. По прибытии в Россию иностранцы фактически лишаются возможности отказаться от участия в боевых действиях и оказываются на передовой.

Отдельно подчеркивается, что российские власти игнорируют требования правительств других государств, в частности Нигерии, о прекращении вербовки их граждан. При этом официальные заявления российских чиновников часто не соответствуют реальным действиям на местах.

В ГУР также отмечают, что иностранные наемники все чаще гибнут в боевых действиях, а масштабы их привлечения остаются значительными. В то же время из-за экономических трудностей и высокого уровня безработицы в отдельных странах Африки такие схемы продолжают находить новых жертв.

Украинская сторона призывает иностранцев не поддаваться на подобные предложения и напоминает, что единственным способом сохранить жизнь для тех, кто уже оказался в составе российских войск, является добровольная сдача в плен.

