Обещают 'безопасную службу': студентов по всей России вербуют в беспилотные войска – медиа

Страна-террорист Россия активизировала кампания по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности.

По всей России в учебных заведения прошло уже более 200 агитационных встреч. Об этом говорится в расследовании издания "Верстка".

Кремль продолжает вербовать студентов

В конце 2025 года министерство обороны РФ объявило о создании "беспилотных войск", что фактически стало отправной точной вербовки студентов университетов, колледжей и техникумов. Теперь это не только традиционная агитация службы по контракту на постерах, баннерах и в соцсетях учреждений, но и личные встречи со студентами.

Под видом "безопасной службы" и работы с высокими технологиями учащихся вузов и колледжей убеждают подписывать контракты с минобороны, однако реальные условия службы радикально отличаются от рекламных обещаний.

Материал подчеркивает, что в некоторых случаях студентов принуждают к прохождению тестов на профпригодность в обязательном порядке. Тех, кто демонстрирует хорошие результаты в видеоиграх или технических дисциплинах, начинают обрабатывать индивидуально, используя как материальные стимулы, так и скрытые угрозы проблемами с учебой.

Студентов пугают "нацистами"

Также вербовщики прибегают к абсурдным выдуманным историям и запугивают студентов "нацистами". Таким образом их вынуждают подписывать контакты якобы под предлогом "борьбы с нацизмом".

"Молодая девушка, беременная, убегает. На дорогу выходят двое, в неадекватном состоянии. Ее ловят, заламывают руки и вспарывают живот. Достают ребенка, подбрасывают его вверх и нанизывают на нож. И это люди? Они же нелюди, вы это понимаете или нет? Это нацисты. Как вы будете смотреть в глаза своим девочкам, когда их будут насиловать? У вас девочка есть? Ну вот представьте, как ее будут насиловать фашисты", – приводят пример журналисты речь одного из вербовщиков перед студентами.

На индивидуальных встречах вербовщики много говорят про безопасность, что "точно никакой линии фронта". Студентам рассказывают, что они якобы будут "сидеть в бункере минимум в 70 км" и ничего с ними не случится. По окончанию пропагандистской работы студентам настойчиво предлагают поговорить с родителями, насколько это привлекательный вариант, что потом "все двери будут открыты".

Обещают деньги за участие в войне

Кроме "безопасной службы вдали от линии фронта", студентов пытаются завлечь большими денежными выплатами. В одном из московских университетов студентам рассказывают, что они могут "заработать" на войне более 5 млн рублей в год.

Все "бонусы" указаны в методичке минобороны для начальников военных учебных центров при госучреждениях образования. При этом студентам обещают, что по истечении года контракта якобы можно поступить в магистратуру в приоритетном порядке.

Правозащитники предупреждают, что студенты, поддавшиеся на обещания "безопасной работы за компьютером", юридически становятся обычными контрактниками, которых могут отправить на любой участок фронта без возможности расторгнуть контракт до конца войны.

Напомним, потери российских оккупантов на фронте без преувеличения большие и составляют до 35 тысяч человек в месяц. В то же время диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать еще несколько сотен тысяч новых солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил страны-агрессора до более 2,3 миллиона человек. Штатная численность военных и персонала выросла на 2 640 человек.

