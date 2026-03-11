Иранская операция Трампа пошла не по плану: какие риски для Украины. Интервью с Мельником

Война США и Израиля против Ирана, похоже, пошла не по плану. Такой вывод можно сделать хотя бы из того, что "Иран за три дня" не получился, а Вашингтон начал менять прогнозы относительно продолжительности противостояния – сначала четыре недели, теперь – сто дней. Поэтому возникает вопрос: каким образом эта длительная война на Ближнем Востоке изменит картину войны в Украине?

Очевидно, она коснется обеих сторон противостояния. Для Украины могут возникнуть существенные угрозы. Прежде всего, это нехватка ракет для ПВО, в частности, для систем Patriot. Причем, проблемы с ними могут возникнуть не только у США, а также у европейцев. В то же время скачок мировых цен на нефть может стать "спасательным кругом" для агрессора, который таким образом сможет держаться на плаву еще несколько месяцев. Однако, такие цены не будут держаться слишком долго, да и сама война в Иране не продлится в течение лет из-за мощных внутренних факторов, имеющихся в США.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– По вашим оценкам, куда движется война в Иране и как это сказывается на нашей войне? Мы видим, что процесс фактически затягивается, ведь сначала Трамп говорил о том, что война продлится не менее 4 недель, зато сейчас уже озвучивается больший срок – сто дней. Считаете ли вы, что именно затяжная война в Иране может полностью изменить картину нашей войны?

– То, что сейчас можно утверждать с некоторой уверенностью – это то, что война или так называемая ограниченная военная операция Соединенных Штатов с Израилем против Ирана, похоже, идет не совсем по плану. "Иран за три дня" уже точно не получился, и есть вероятность, что это может затянуться минимум на недели.

Вы правильно отметили, что уже и сами американцы признают, что очевидно придется воевать дольше, чем хотелось и планировалось. Кстати, многие обозреватели обращают внимание на очень большое сходство тех заявлений, которые звучат сейчас со стороны американской администрации и того, что мы слышали от Кремля также в первые дни и недели так называемой российской "СВО". Действительно, есть довольно очевидные параллели, хотя было бы неверно сравнивать эти две войны. Особенно в контексте того, что российско-украинская война вместо трех дней уже пошла на пятый год.

Я абсолютно уверен, что США не смогут вести эту войну четыре или пять лет, но вопрос остается открытым: как долго, сколько недель?

И здесь есть несколько ключевых факторов, подобных тем, которые влияли на способность России продолжать эту войну и мотивацию, несмотря на то, что был очевидным провал стратегического замысла. В Соединенных Штатах есть мощный внутренний фактор, который может изменить решение Трампа. Это и реакция гражданского общества, и реакция политической элиты, как оппозиции, так и республиканцев.

Поэтому в дополнение к военным факторам, которые могут побудить Трампа к прекращению этой операции, есть мощный внутренний фактор, который в комбинации свидетельствует о том, что эта война точно не будет длиться годами.

– Как насчет войны в Украине? Одно из очевидных последствий для нас – это вероятное уменьшение военной помощи, в частности в противовоздушной обороне. А есть ли какие-то последствия также для страны-агрессора? Как может меняться баланс сил именно на фоне смещения акцента внимания США на Иран? Какими могут быть последствия?

– Немедленные последствия уже наблюдаются. Если мы говорим о влиянии на Украину, то очевидно, что будут проблемы с поставками американского оружия. Несмотря на то, что американцы уже год ничего нам не дают бесплатно, все равно возникнет определенная конкуренция за основные виды вооружений. Особенно за то, что для нас наиболее чувствительно и критично – ракеты для Patriot, защита от баллистики. Здесь негативный эффект очевиден.

Призывы Трампа к оборонной промышленности о готовности американских производителей нарастить выпуск вооружения этих наименований не могут быть выполнены в течение недель или считанных месяцев. Это точно займет много месяцев. В этом для Украины заключается огромный риск.

Здесь также может быть и долгосрочный риск для Украины. Ведь из-за той интенсивности, с которой американцы используют эти боеприпасы и как их используют страны Персидского залива, впоследствии обязательно встанет вопрос пополнения ресурсов. Поэтому конкуренция, которая уже сейчас возникла, в будущем будет только усиливаться. Это также может негативно повлиять на способность наших европейских партнеров отдавать боеприпасы из своих запасов, осознавая тот риск и опасность, которая сегодня возникла для стран Персидского залива. Это действительно наиболее критический вопрос.

Какие еще могут быть последствия в краткосрочной перспективе? Это также то, что лежит на поверхности – рост цен на нефть, на природный газ. И здесь также вопрос лежит в плоскости стоимости этих нефтепродуктов для экономики и для Вооруженных сил Украины. В Украине, скорее всего, по объективным очевидным причинам, нет больших стратегических запасов топлива, которые бы использовались как демпфер для этого резкого скачка цен. Следовательно, это будет двойным ударом по экономике.

Если мы смотрим на нашего врага, то как раз цены на энергоресурсы могут стать спасательным кругом для российского бюджета. Насколько долго это будет продолжаться, трудно сказать. Очевидно, что ни Трамп не заинтересован в том, чтобы были высокие цены на бензин, ни другие игроки на энергетическом рынке. Есть определенный диапазон, который они могут себе позволить, но потом очевидно эти цены будут откатываться назад. Однако, в любом случае будет точно несколько "жирных" месяцев для российского бюджета.

Если говорить о том, насколько важен Иран с точки зрения возможностей России продолжать войну, то пока я не нашел объективной и детальной информации о зависимости России от иранских поставок вооружений. Да, мы все знаем о "Шахеды", но насколько Россия остается зависимой от Ирана то ли в поставках готовых изделий, то ли в поставках комплектующих – по этому поводу я не видел объективной и детальной информации. В то же время можно предполагать, что это также может ударить по возможностям России наращивать производство "Шахедов".

– Если говорить о военном сотрудничестве России с Ираном и предположить, что Россия захочет помочь режиму в Иране, например, ракетами, возможен ли такой вариант?

– Конечно, нельзя ничего исключать, но, на мой взгляд, на сегодняшний день такой вариант довольно маловероятен. Потому что, во-первых, Россия уже показала, что они будут предоставлять Ирану то, что называется Lip Service (дипломатическая поддержка. – Ред.). То есть, поддержка будет довольно ограничена и преимущественно риторическая.

Поставки – здесь есть проблема дефицита этих ракет для самой России, ведь при тех производственных возможностях, которые у России есть, все равно, видимо, аппетиты российской военщины значительно выше. И сейчас, когда у Украины теоретически будет ослаблена противовоздушная оборона, они будут пытаться воспользоваться этим моментом, чтобы достичь максимального эффекта. Поэтому из чисто военных соображений Россия всячески будет воздерживаться от поставок, например, ракет Ирану.

Во-вторых, даже если бы Россия захотела поставить эти ракеты Ирану, то, думаю, это именно тот случай, когда американцы вынуждены будут реагировать. Они не будут обстреливать, уничтожать эти ракеты по дороге в Иран, но по прибытию в Иран точно сделают все возможное, чтобы иранцы не могли ими воспользоваться.

В общем, если мы говорим о возможностях и готовности России оказывать военную поддержку Ирану, то здесь возникает довольно странная ситуация. Соединенные Штаты всегда очень оперативно и нервно реагируют на любую военную поддержку своих противников. Это всегда переводится в ту плоскость, что "они убивают наших солдат".

Поэтому здесь возникает определенный парадокс: американские официальные лица заявляют, мол, ну и что, что россияне предоставляют иранцам разведывательную информацию, от этого нам совсем не больно. Пока будет такая риторика, у России будет стимул каким-то образом в чем-то Иран поддержать. Но как только этот подход американской администрации изменится, я думаю, что россияне сделают все возможное, чтобы избежать нервной реакции со стороны Трампа.