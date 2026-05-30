Логистический локдаун: украинские дроны фактически перерезали сухопутный коридор России в оккупированный ею Крым

Украинские беспилотники поражают грузовики на ключевых дорогах на временно оккупированной территории юга страны, которую Россия использует как сухопутный коридор в Крым. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Киев вводит российских военных в "логистический локдаун".

Это создает все больший вызов для способности Москвы пополнять свои войска, пишет Politico. Такие атаки являются результатом изменения стратегии Украины благодаря ее растущей способности производить беспилотники с дальностью полета от 100 до 300 километров, которые могут поражать российские цели далеко за линией фронта.

"Запускаем отдельную программу "Логистический локдаун" для масштабирования middle strike и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия", – заявил Федоров.

Он отметил, что за последние месяцы Украина вчетверо увеличила уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине. Уже заметна закономерность: чем больше уничтожается логистики россиян – тем меньше штурмовых действий происходит на линии боевого соприкосновения.

Что известно об украинских ударах

412-я бригада Nemesis СБС ВСУ сообщила, что сейчас дороги на оккупированной части юга Украины, которые образуют для захватчиков "крымский логистический коридор", заблокированы украинскими защитниками. Речь идет о маршруте Р-280 "Мариуполь – Мелитополь – Симферополь": теперь он находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

Причем, как сообщили украинские защитники, для этого они используют "секретные крылья" – беспилотники, которые "ранее не фигурировали в публичном пространстве".

Украинские атаки свидетельствуют о росте наших беспилотных возможностей, что подкрепляется увеличением объемов производства, благодаря чему Киев больше не зависит от неопределенных поставок вооружения от своих союзников.

"С начала весны удары средней дальности уничтожили российскую ПВО в регионе, что позволило нам летать в любую точку временно оккупированных территорий", – сообщил во вторник Politico "Топот", командир 7-го батальона "Птиц Мадьяра" – подразделения, специализирующегося на ведении войны с помощью дронов.

По его словам, Украина не просто усложняет для врага передвижение, а вообще "запрещает" движение на любых дорогах на временно оккупированных территориях.

"Теперь добраться до этих автомагистралей для нас – дело одного часа", – добавил "Топот".

В Институте изучения войны отмечают, что украинская кампания нарушает логистику России, что приводит к дефициту товаров и топлива, который напрямую снижает боевые возможности России в этом регионе.

"Эффективность работы системы подтверждена десятками уничтоженных российских грузовиков и топливозаправщиков. Масштаб потерь заставил командование РФ и оккупационные власти ограничить движение тяжелой техники по так называемой трассе "Новороссия". Попытки врага использовать полевые и грунтовые дороги для объезда оказываются тоже тщетными – украинские дроны успешно обнаруживают и ликвидируют цели на любом ландшафте", – отметили в Nemesis.

