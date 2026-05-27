Секретные ударные 'крылья' СБС перерезали логистику врага в глубоком тылу. Видео

Сейчас дороги на оккупированной части юга Украины, которые образуют для захватчиков "крымский логистический коридор", заблокированы украинскими защитниками. Речь идет о маршруте Р-280 "Мариуполь – Мелитополь – Симферополь": теперь он находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

Заблокировала "крымский коридор" известная, 412 бригада Nemesis СБС. Причем, как сообщили украинские защитники, для этого они используют "секретные крылья " – беспилотники, которые "ранее не фигурировали в публичном пространстве".

Охота в тылу

Бригада №412 Nemesis СБС "начала масштабную охоту на вражескую логистику на юге Украины", отмечают военные. Приоритетные цели для них – военная техника и обеспечение оккупантов "в их так называемом глубоком тылу".

"Для этого мы применяем секретные ударные "крылья", которые ранее не фигурировали в публичном пространстве. Благодаря тесному взаимодействию 412 Nemesis с производителем, удалось создать комплекс, идеально адаптированный именно под такие задачи", – сообщили воины.

Хотя речь о новой разработке, ее эффективность уже подтверждена десятками уничтоженных российских грузовиков и топливозаправщиков.

"Масштаб потерь заставил командование РФ и оккупационные власти ограничить движение тяжелой техники по так называемой трассе "Новороссия". А попытки врага использовать полевые и грунтовые дороги для объезда оказываются тоже напрасными – украинские дроны успешно обнаруживают и ликвидируют цели на любом ландшафте", – отметили в бригаде и в качестве доказательства продемонстрировали видео с уничтожением транспорта оккупантов.

О ком речь

412-я отдельная бригада беспилотных систем Nemesis считается одной из наиболее эффективных воинских частей СБС по количеству уничтоженной сухопутной и воздушной российской техники.

Бригада довольно молодая – создана в конце 2023 года, впервые она вышла на охоту на оккупантов в начале 2024 года. Но за это время 412 ОП БпС успела создать себе настоящее известное имя.

Название Nemesis выбрано сознательно и имеет символическую нагрузку. В греческой мифологии Немезида — богиня возмездия и справедливости, наказание за гордыню и нарушение порядка. В военном контексте это имя означает неизбежность ответа на враждебные действия.

Как сообщал OBOZ.UA сутками ранее Силы обороны Украины провели серию ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных регионах Украины. Среди целей оказались нефтебаза в Брянской области, склады боеприпасов, узлы связи и пункты управления артиллерийских подразделений противника.

В ночь на 24 мая украинские защитники также нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов – был поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз". Это один из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе.

