Украина уже определила 500 целей в Беларуси на случай, если Лукашенко вступит в войну, – Мадьяр

Украинские воины готовы не только к ответу на последние российские угрозы относительно новых воздушных ударов. Готовы наши защитники и к попытке белорусского режима вступить в войну на стороне России. В частности, у Сил беспилотных систем ВСУ уже есть "на карандаше" первые 500 стратегических целей на территории соседней республики.

Об этом сообщил командующий СБС Вооруженных Сил Роберт "Мадьяр" Бровди. Он отметил, что украинские воины тщательно фиксируют каждую вражескую активность с северного направления.

Совет Минску и Москве

"Минскому гауляйтеру Лукашеску: собака, которая лает, не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", – довольно жестко предупредил Мадьяр.

Командующий СБС также прокомментировал запугивания Кремля так называемыми "системными и последовательными ударвми по Киеву".

По его убеждению, такие угрозы являются прогнозируемой реакцией на украинский ответ российским обстрелам. В частности, российская "нефтяная антилопа" и топливно-энергетический комплекс почувствовали эффект "глубинного проникновения" украинских дронов.

"Девятая из тринадцати отклеванных Свободолюбивой Украинской Птицей в течение только мая наливайка остановила работу", – напомнил Мадьяр. Речь идет об остановке Сызранского НПЗ после удара по заводу 21 мая.

Четыре направления

Роберт Бровди призвал собратьев "сложить раму" и сфокусироваться на четырех главных задачах по состоянию на сейчас. Нужно:

"Заколоть "золотую антилопу", – то есть, продолжать методическое уничтожение нефтегазовых доходов Кремля;

Провести демонтаж "червивого ВПК", – вместе с НПЗ выбивать заводы и цепи поставок оружия;

Червивый "ПВОпад", – нужно продолжить выжигать противовоздушную оборону врага;

"Детокс червей", – наращивать "отрицательный баланс" живой силы оккупантов на поле боя до 40–50 тыс. ликвидированных оккупантов в месяц.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, уже некоторое время известно, что Россия рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины – из Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные шаги в отношении потенциальных угроз.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил угрозу со стороны Беларуси. По его словам, российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

