'Болотным писакам грустно': в ВСУ развенчали еще один фейк врага о 'захвате' Запселья на Сумщине

Центр коммуникаций группировки войск "Курск" опроверг информацию российских пропагандистских ресурсов о якобы "захвате" поселка Запселье в Сумской области. В ВСУ отметили, что населенный пункт, как и Мирополье, находится под контролем Сил обороны Украины.

Видео дня

Об этом заявил Центр коммуникаций группировки войск "Курск". В сообщении военные подчеркнули, что российские телеграмм-каналы распространяют ложную информацию из-за отсутствия реальных успехов на фронте.

"Оба указанные населенные пункты находились и продолжают находиться под контролем Сил обороны Украины", – отметили в центре коммуникаций.

Очередная выдумка врага

В ВСУ обратили внимание, что это уже не первый подобный фейк российской пропаганды в отношении населенных пунктов Сумской области. Ранее оккупанты распространяли заявления о якобы "освобождении" Мирополья, теперь аналогичную дезинформацию начали разгонять вокруг Запселья.

У военных не скрывали эмоций и довольно резко отреагировали на новые сообщения российских ресурсов. Там заявили, что "болотным писакам" приходится придумывать "один бред за другим", чтобы объяснять отсутствие продвижения российских войск.

"Фейковым болотным писакам, очевидно, грустно от отсутствия успехов на фронте. Вот и придумывают один бред за другим", – отметили в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

Что заявили военные

Украинские военные также призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять российскую дезинформацию. В сообщении отмечается, что пропагандистские заявления врага не соответствуют реальной ситуации на местах.

Отдельно в Центре коммуникаций добавили, что уже "устали от смеха" из-за необходимости регулярно опровергать подобные фейки. Там отметили, что российские авторы "фантазий" не понимают реальной ситуации, однако украинские военные относятся к этому "с пониманием и глубоким сочувствием".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что российские пропагандистские медиа массово распространяют очередную ложную информацию о якобы захвате населенного пункта Рясное в Сумской области. Такие заявления являются фейковыми и призваны создавать иллюзии "победы" в военном руководстве страны-агрессора. Там отметили, что село контролируют военные Вооруженных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!