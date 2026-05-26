В Силах обороны опровергли заявления оккупантов о захвате Рясного на Сумщине: какая ситуация на самом деле

Российские пропагандистские медиа массово распространяют очередную ложную информацию о якобы захвате населенного пункта Рясне в Сумской области. Такие заявления являются фейковыми и призваны создавать иллюзии "победы" в военном руководстве страны-агрессора.

Об этом сообщили в Telegram-канале 14 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины. Там отметили, что село контролируют военные Вооруженных сил Украины.

"Информация, которая массово тиражируется вражескими ресурсами о якобы захвате села Рясне Краснопольской общины на Сумщине подразделениями 34-й омсбр РФ и "разгроме" украинских сил является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ВСУ опровергли российские фейки о боях и штурмовых группах

По словам защитников, подразделения Сил обороны продолжают удерживать определенные рубежи, сдерживают наступательные действия оккупантов и наносят врагу существенные потери.

Вместе с тем заявления российской стороны о якобы участии украинских "штурмовых групп" и вымышленные "недельные бои" являются попыткой выдать желаемое за реальность. Такие сообщения, по оценке наших бойцов, призваны скрыть собственные провалы и создать для внутренней аудитории РФ иллюзию существования так называемой "безопасности".

"Населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины, ситуация полностью управляемая", – указано в сообщении.

В 14-м Армейском корпусе призвали граждан пользоваться только официальными источниками информации и не распространять фейки российской пропаганды. Там отметили, что оккупанты пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте информационными манипуляциями.

Напомним, ранее российское министерство обороны нафантазировало себе очередную "победу" в Сумской области. В ведомстве заявили о якобы захвате населенного пункта Мирополье. В то же время Вооруженные силы назвали информацию о продвижении оккупантов "откровенной ложью".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк заявил, что российские войска продолжают наступательные действия на северном направлении и пытаются продвинуться вглубь территории Украины. Наиболее активные действия фиксируют вблизи Сумской области. Также среди ключевых целей противника остаются Сумы и Харьков.

