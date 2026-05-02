"Откровенная ложь": ВСУ опровергли фейк оккупантов относительно "продвижения" на Сумщине

Российское министерство обороны нафантазировало себе очередную "победу" в Сумской области. В ведомстве заявили о якобы захвате населенного пункта Мирополье.

Видео дня

В то же время Вооруженные силы назвали информацию о продвижении оккупантов "откровенной ложью". Об этом сообщили на Facebook-странице Группировки войск "Курск".

"В очередной раз опровергаем российские фантазии. На этот раз вражеское минобороны заявило о захвате села Мирополье на Сумщине. Официально заявляем, что это откровенная ложь", – говорится в сообщении.

Информационные манипуляции РФ

В группировке войск "Курск" заявили, что их подразделения контролируют ситуацию в районе, а продвижение противника и штурмовые действия там в последние дни отсутствуют.

Соответственно, сообщения о якобы захвате села могут быть информационными вбросами, связанными с приближением так называемой "священной даты" – 9 мая, которая является ключевым элементом российской военной пропаганды.

"Показательно, что их так называемое "СВО" уже длится дольше, чем та война, победу в которой россияне празднуют. Но ордена и медали нужны ежегодно, поэтому населенные пункты "захватываются" хотя бы в информационных сообщениях. Подозреваем, что такими темпами до 9 мая российское Минобороны отчитается о захвате всей Сумской области", – иронично отметили военные

Зато наши защитники продолжают выполнять свою работу и оперативно информировать о реальной ситуации на местах. Они призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Стоит отметить, что накануне в Группировке войск "Курск" опровергли заявления врага о захвате им н.п. Корчаковка. Там заявили, что ко лжи российское командование прибегло из-за отчаянного желания объявить о хотя бы какой-то "победе" к праздничному в РФ 1 мая.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что больше всего враг пытается расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской общин, а также в Шосткинском районе Сумской области. Там российские захватчики активно применяют авиацию, артиллерию и беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские военные прокомментировали слухи, которые сейчас активно распространяются в сети об угрозе "полуокружения" Сум оккупантами. Враг действительно увеличил активность на этом участке фронта и пытается продвинуться вглубь нашего государства. Однако у россиян нет достаточных сил для масштабного прорыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!