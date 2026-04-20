Оккупанты не будут иметь успеха: в Силах обороны опровергли слухи об угрозе 'полуокружения' Сум

Украинские военные прокомментировали слухи, которые сейчас активно распространяются в сети об угрозе "полуокружения" Сум оккупантами. Враг действительно увеличил активность на этом участке фронта и пытается продвинуться вглубь нашего государства.

Однако у россиян нет достаточных сил для масштабного прорыва. Об этом сообщили в Группировке объединенных сил.

По словам военных, после длительных попыток продвинуться вглубь территории Сумщины российским силам удалось занять лишь несколько приграничных населенных пунктов, в частности Грабовское и Миропольское.

Вследствие этого сформировалась контролируемая ими полоса глубиной около 3–4 км, тогда как расстояние до Сум превышает 35 км. Такую информацию следует учитывать при оценке заявлений о возможном "окружении города с востока".

"Хотим также подчеркнуть, что все попытки врага инфильтроваться на территорию Украины предупреждаются и вовремя останавливаются. Оккупанты не будут иметь успеха, и свои "мечты" о любых "охватах" и "окружении" пусть оставляют при себе", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 19 апреля аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий. Согласно их данным, вблизи Проходов площадь "красной" зоны выросла на 0,86 кв. км, а в районе Таратутино – на 5,46 кв. км.

В то же время в комментарии "Суспільному" начальник отдела коммуникации 14 армейского корпуса Виталий Саранцев сообщил, что на этом направлении украинские военные удерживают позиции, поэтому о "полуокружении" Сум речь не идет.

"Здесь Силы обороны держат позиции и изменений мы не фиксировали. Сейчас солдаты РФ пытаются закрепиться в Миропольском, а также расширить зону влияния у Грабовского. Противник делает попытки создать буферную зону, впрочем, о значительных продвижениях речь не идет. Тем более – о полуокружении Сум. Для этого у них просто не хватит сил и средств", – сказал он.

Напомним, ранее представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказывал, что войска РФ активизировали попытки захвата приграничных поселков Сумщины. В частности, оккупанты сосредоточились в районах Грабовского и Мирополье.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине россиянам не удалось достичь подтвержденного прогресса в результате наступательных операций 12 апреля. Впрочем, один из российских военных блогеров взялся рассказывать, что оккупанты якобы продвинулись на юг от Юнаковки и Варачино.

