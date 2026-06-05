Обучение снайпингу, выживанию и разведке: Россия запустила конвейер по подготовке детей с оккупированной территории Украины

После завершения учебного года юным жителям временно оккупированных территорий Украины уже подготовили "особую программу". Под предлогом необходимости оздоровления и отдыха детей вывозят в лагеря на территории РФ. Но главная цель – подготовка будущего кадрового резерва для российской армии и формирование у детей положительного отношения к войне.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Держать под контролем

Для любого ребенка летние каникулы в радость, для оккупационной власти – головная боль. Несколько месяцев "ничегонеделания" грозят перерывом в школьном процессе промывки мозгов и утратой контроля. А Россия за это по голове не погладит.

Кремль не просто не жалеет средств на "патриотическое воспитание", но и серьезно наращивает темп. За время с начала полномасштабного вторжения в Украину расходы на это выросли в 20 (!) раз. Если в 2021 году на те же нужды отводилось 3,4 млрд рублей, то на 2026 год уже было заложено 70 миллиардов.

К сожалению, под пристальным вниманием агрессора и украинские дети на ВОТ.

Причем оккупационные власти не перестают придумывать новые милитаристские молодежные движения и форматы военной пропаганды для детей. Например, в Мелитополе и Бердянске активно предлагают во время летних каникул присоединяться к проекту "Юнфлот" от "Юнармии".

По данным движения "Желтая лента", детей от 12 до 17 лет агитируют участвовать в "морских сборах" на побережье Азовского моря и проходить отбор в "экипажи". Понятно, что все это будет приправленно милитарной пропагандой.

Помимо этого для детей на ВОТ было запланировано и участие во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0".

Этот проект уже давно не является обычной игрой или спортивным мероприятием и фактически превратился в конвейер по подготовке будущего мобилизационного резерва для армии России.

Во время соревнований детей обучают навыкам, непосредственно используемым на современном поле боя. Программа включает в себя стрельбу, тактическую подготовку, работу медиков, военную связь, а также управление беспилотниками.

К работе с детьми активно привлекаются участники так называемой "СВО", которых российская пропаганда представляет как "героев" и наставников для молодого поколения. Именно они проводят занятия, делятся "боевым опытом" и формируют у детей положительное отношение к войне и службе в армии страны-агрессора.

Например, таким "наставником" для детей оккупированного Севастополя стал "герой России" Роман Кулаков, депутат "законодательного собрания Севастополя" III созыва. Он кадровый военный, после окончания Казанского высшего танкового училища служил на Кавказе, а в 2016 году был переведен в разведсоединение Черноморского флота РФ в захваченном Крыму.

По информации OBOZ.UA, военный преступник принимал непосредственное участие и в полномасштабном вторжении в 2022 году, воевал на территории Донецкой и Луганской областей, где в сентябре того же года был тяжело ранен.

На днях он засветился как судья "Зарницы 2.0" на региональном этапе "игры".

В перспективе именно участники подобных мероприятий рассматриваются Кремлем как потенциальные кандидаты для поступления в военные учебные заведения и последующей службы в рядах армии России.

Возраст участников – от 7 до 23 лет.

Куда вывозят украинских детей

Помимо различных "мероприятий" дома, детей с оккупированной территории тысячами вывозят в лагеря на территории РФ.

Например, на днях очередную группу школьников из Запорожской области отправили в оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в российском Волгограде для участия в смене под названием "Время юных героев".

Программа включает в себя военно-прикладную подготовку, строевые занятия, тактические тренировки, спортивные соревнования и командные испытания. Особое внимание оккупанты уделяют современным военным технологиям, в частности, обучению основам работы с беспилотниками.

Отдельной частью программы являются встречи с так называемыми "героями россии" и участниками "СВО".

"Именно во время таких мероприятий детям навязывают мнение, что служба в армии России является престижной, а участие в войне против Украины – якобы почетным жизненным путем. Российские военные выступают перед школьниками как ролевые модели, а их участие в боевых действиях представляют в качестве примера для подражания", – говорят в Центре национального сопротивления.

Кроме того, подростков вовлекают в различные военные конкурсы и соревнования, где они отрабатывают навыки командной работы в условиях, максимально приближенных к боевым. "Таким образом, оккупанты постепенно стирают границу между детством и военной службой", – добавили в ЦНС.

Более того, по данным OBOZ.UA в российский лагерь "Авангард" на летние специализированные смены будут отправлять подростков с ВОТ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для прохождения именно углубленных программ по тактической и огневой подготовке, выживанию и разведке, первой помощи и тактической медицине, управлению FPV-дронами и снайпингу.

Тут, как говорится, без комментариев.