Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка – ISW

Лилия Рагуцкая
Боевые действия на фронте продолжаются. Силы обороны недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

А вот оккупантам удалось достичь определенных успехов на Александровском направлении. О ситуации на поле боя рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

На Сумщине россиянам не удалось достичь подтвержденного прогресса в результате наступательных операций 12 апреля.

Впрочем, один из российских военных блогеров взялся рассказывать, что оккупанты якобы продвинулись на юг от Юнаковки и Варачино.

11 и 12 апреля российские войска атаковали в Сумской и Курской областях, в частности на северо-восток от Сум в направлении Мирополья и на юго-запад от Глушково вблизи Кучерова (Курская область).

Министерство обороны России заявило, что украинские войска контратаковали из Новой Сечи.

Харьковская область

Наступали накануне россияне и на севере Харьковщины – без результата.

Оккупанты за последние два дня атаковали возле Ветеринарного и вблизи Синельниково, Старицы, Избицкого, Волчанска, Прилипков и Волчанских Хуторов.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука.

12 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

Аналитики тем временем опровергли предыдущие заявления о контроле армии РФ над центром Куриловки: там геолокационные видеозаписи зафиксировали украинские позиции.

11 и 12 апреля российские войска атаковали вблизи Купянска, Петропавловки и Подолов, а также в направлении Новоосинового.

Пытались оккупанты также прорвать украинскую оборону вблизи Шийковки (к востоку от Боровой), но потерпели неудачу.

Донецкая область

12 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но не продвинулись вперед.

11 и 12 апреля российские войска атаковали вблизи Лимана, Дробышево и Ставков, Заречного. Наступали они также в районе Славянска: вблизи Платоновки, Озерного, Калеников, Рай-Александровки, Федоровки Второй.

Между тем украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Продвижение зафиксировано к западу от Ступочек и в восточной части Константиновки.

Россияне же просачивались в Константиновку, Долгую Балку и на юго-запад от Ильиновки, по ним наносили удары Силы обороны. Эти российские миссии проникновения не изменили контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Российские войска атаковали возле самой Константиновки, а также возле Марково и Часова Яра, вблизи Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русина Яра, возле Софиевки и Новопавловки.

К востоку от Доброполья в последние два дня фиксировались ограниченные наземные атаки россиян в направлении Кучерова Яра и вблизи Дорожного. Успеха врагу эти атаки не принесли.

12 апреля российские войска также продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не продвинулись вперед.

Роспропаганда тем временем убеждала, что войска РФ якобы продвинулись на северо-запад от Родинского.

11 и 12 апреля российские войска атаковали вблизи Гришино, Родинского и Белицкого, возле Затышка, Мирнограда, Удачного и Молодецкого.

11 и 12 апреля российские войска продолжали наступательные операции вблизи Новопавловки и Муравки, но не продвигались вперед.

Зато на Александровском направлении россиянам недавно удалось продвинуться – на юг от Новогригорьевки. Это подтверждают видеокадры, опубликованные 10 апреля.

В последующие два дня армия РФ атаковала вблизи Зеленого Гая, Александрограда и Сичневого, в направлении Калиновского, Вербового, Тернового, Приволья и Новогригорьевки.

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Александрограда до начала "перемирия" в 16:00 11 апреля. А в минобороны РФ пожаловались на украинские контратаки в направлении Гая и Отрадного, что к югу от Александровки.

Запорожская область

12 апреля российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед.

11 и 12 апреля российские войска атаковали вблизи Гуляйполя, а также возле Еленоконстантиновки, Варваровки, Солодкого, Гуляйпольского и Мирного, в направлении Чаривного, вблизи Зализнычного и в направлении Староукраинки.

Сообщений о боях на западе Запорожской области 12 апреля не было.

Однако 12 апреля украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил, что украинские войска в течение последней недели (примерно с 5 апреля) проводили операции по зачистке в Степногорске (к северо-западу от Орехова), и что украинские войска до сих пор удерживают позиции вдоль обоих берегов реки Янчекрак между Каменским и Степным.

А российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в направлении Белогорья вблизи Речного 11 и 12 апреля.

В эти же два дня российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на восток от Херсона в направлении Антоновского моста и на юго-запад от Херсона в направлении острова Белогрудый, но не продвинулись вперед.

Как писал OBOZ.UA, на днях в ISW подтвердили, что недавно украинские войска продвинулись на четырех направлениях фронта.

Также аналитики рассказали, что Россия задействовала стратегические резервы и объяснили, на каком направлении разворачивает наступление враг.

