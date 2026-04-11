Россия задействовала стратегические резервы: в ISW рассказали, на каком направлении разворачивает наступление враг. Карта

Российские войска определили приоритетным для наступательных операций Гуляйпольское направление, а не защиту от украинских контратак на Александровском направлении. Именно под Гуляйполе российское командование перебрасывает наибольшее подкрепление.

Видео дня

В частности, на Запорожье оккупанты развернули стратегические резервы. О ситуации и возможных вариантах ее развития рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Враг концентрирует усилия на Гуляйпольском направлении

Аналитики констатировали: российские войска отдают приоритет наступательным операциям на Гуляйпольском направлении, а не обороне от украинских контратак на Александровском направлении.

Однако значительного продвижения на запад от Гуляйполя оккупантам по-прежнему достигать не удается.

На Гуляйпольском направлении враг задействовал подразделения 5 общевойсковой армии, на Александровском присутствуют части 29 и 36 общевойсковых армий.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец считает, что, по оценкам российского командования украинские контратаки на Александровском направлении не представляют настолько серьезной угрозы, которая требовала бы переориентировать наступательные усилия на западе на оборонительные усилия на востоке – несмотря на то, что украинские контратаки на Александровском направлении угрожают оперативному тылу 5 общевойсковой армии РФ, которая пытается продвигаться на запад от Гуляйполя в направлении Орехова.

"Российские войска в последние дни достигли лишь ограниченного продвижения вблизи Гуляйполя, несмотря на это сообщение о приоритетности; скорее, ISW наблюдала несколько случаев, когда украинские войска продолжали продвижение в этом районе в последние дни", – уточнили аналитики.

Российское командование, по данным Машовца, направило дополнительные подкрепления в зону ответственности 5-й армии, включая элементы 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот), 39-й отдельной мотострелковой бригады (68-й армейский корпус) и 38-й отдельной мотострелковой бригады (35-я армия). А вот в зоны ответственности 36 и 29 армий на Александровском направлении перебросили только элементы 120-й морской пехотной дивизии (Балтийский флот) и 69-й отдельной бригады прикрытия (35-я армия).

Машовец отметил, что подразделения 120-го полка морской пехоты возглавляют контратаки в направлении Александрограда и Сичневого (оба к востоку от Александровки) и оборонительные усилия вблизи Воскресенки (к востоку от Сичневого) и Сичневого, но этиусилия не принесли российским войскам успехов, поскольку украинские войска продолжают контратаки в районе Прилуки-Варваровка-Александровка (на северо-запад от Гуляйполя).

Россия задействовала стратегические резервы

В ISW отметили, что российские войска выводят свои стратегические резервы, но, похоже, не используют эти резервы для усиления определенных приоритетных усилий в Донецкой области.

По оценкам Машовца, эти стратегические резервы, вероятно, разворачивают на направлениях Александровка, Гуляйполе и Запорожье, поскольку 5 армия, действующая на Гуляйпольском направлении, и 58 армия, воюющая к западу от Орехова, остро нуждаются в подкреплении.

Машовец сообщил, что российское военное командование намерено увеличить темпы наступательных операций 5 армии, чтобы выйти на линию Верхняя Терса-Гуляйпольское, одновременно защищаясь от украинских контратак.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что российские войска, вероятно, начали привлекать стратегические резервы, поскольку украинские войска продолжают наносить российским войскам значительные потери, но численность группировки российских войск в Украине продолжает расти.

Зеленский отметил, что российские войска установили срок захвата Дружковки, Константиновки и Покровска — первые два из которых являются частью линии украинского пояса крепостей в Донецкой области — до конца апреля 2026 года.

Российские войска в целом захватили Покровск, но не успеют до этого срока оккупировать Дружковку и Константиновку.

"ISW продолжает оценивать, что украинские контратаки на направлениях Александровки и Гуляйполя срывают усилия России в других районах линии фронта, в частности в районе Покровска и пояса крепостей, особенно учитывая, что российские войска продолжают усилия, направленные на набор импульса в весенне-летнем наступлении 2026 года", – отметили аналитики.

В ISW считают, что украинские контратаки поставили российское военное командование перед дилеммами, которые перегрузили российские силы, в частности, заставили российское военное командование передислоцировать силы от приоритетных усилий против Крепостного пояса, а не к ним.

Задействование стратегических резервов является попыткой российского командования смягчить некоторые из этих дилемм.

"Однако вывод из этих резервов пока не привел к тактически значительным достижениям для России, и Украина, похоже, заставила Россию развернуть эти резервы в районе, далеком от ее главной оперативной цели для весенне-летнего наступления", – резюмировали в ISW.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!