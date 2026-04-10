Ломают планы оккупантов: ВСУ получили важное преимущество на поле боя, это признают даже в Кремле – ISW

В 2026 году Украина достигла важного преимущества на поле боя. Речь идет об использовании беспилотных систем и внедрении инноваций и технологических адаптаций для повышения их эффективности.

Это преимущество позволило Украине проводить контрнаступательные операции и отразилось на количестве уничтоженных российских оккупантов и техники: они выросли так, что это заметили даже в Кремле. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Украина достигла преимущества в использовании дронов

Данные, поступающие как из Украины, так и из России подтверждают сообщения с поля боя о том, что украинские войска достигли преимущества над российскими в использовании беспилотников. И преимущество Украины в использовании беспилотников, вероятно, способствует остановке российского продвижения и недавним украинским контратакам.

В ISW констатировали, что Украина значительно усилила свою ударную кампанию средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с конца 2025-го и особенно в начале 2026 года, что препятствовало продвижению России по всему театру военных действий и, вероятно, также мешает нынешнему весенне-летнему наступлению врага.

ISW получил геолокационные доказательства того, что украинские войска нанесли 41 удар средней дальности в январе, 61 – в феврале и 115 – в марте 2026 года.

"Эти украинские удары были в основном направлены против российских сил и средств на востоке и юге Украины, в частности вблизи оккупированного Донецка, что ухудшило подготовку России к наступательным операциям в последние недели и месяцы", – считают в ISW.

Что говорит главком ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский 9 апреля сообщил, что украинские Силы беспилотных систем выполняют более 11 000 боевых вылетов в день и нанесли удары по более 150 000 проверенных целях только в марте 2026 года. Это на 50% больше, чем в феврале 2026 года.

Сырский также рассказал, что Силы обороны нанесли более 350 ударов средней дальности, в том числе по 143 российским логистическим объектам и складам, 52 командным пунктам и 20 объектам нефтегазовой и энергетической инфраструктуры.

При этом, по данным главкома ВСУ, Россия расширила свои войска беспилотных систем до более 101 000 военнослужащих по состоянию на начало апреля и планирует увеличить их до 165 500 до конца 2026 года.

Пропагандисты признают преимущество Украины в использовании БпЛА

Преимущество Украины признают даже в Z-среде.

Пропагандисты, поддерживающие агрессию против нашего государства, начали писать, что Украина достигает успехов в своих усилиях по воздушному подавлению на поле боя с помощью беспилотников и других технологических адаптаций.

"ISW недавно наблюдал за сообщениями о том, что украинские технологические адаптации и инновации в сфере беспилотников позволили украинским силам нанести больший урон россиянам в первом квартале 2026 года (примерно с 1 января по 31 марта) по сравнению с 2025 годом", – прокомментировали аналитики.

Они также процитировали одного из российских "военкоров", который еще 12 марта писал: украинские подразделения на стыке Днепропетровщины и Запорожья, где проходили украинские контратаки, одновременно использовали по 300-400 дронов, развернутых на глубину 20 километров, для ударов по российским силам.

"Российские чиновники неоднократно пытались распространить ложный нарратив о том, что украинская линия фронта и политическая стабильность находятся на грани коллапса, пытаясь убедить Запад капитулировать перед российскими требованиями, которые Россия не может обеспечить военным путем. Недавние данные свидетельствуют о том, что российские войска не только терпят неудачи на поле боя, но и что недавние украинские инновации в сфере беспилотников сместили преимущество на поле боя в пользу Украины. Недавние успехи Украины приводят к тактическим, оперативным и стратегическим последствиям в боевом пространстве, которые подрывают российский нарратив о том, что украинская линия фронта находится на грани коллапса", – отметили аналитики.

Они добавили, что Украина развивала индустрию беспилотников и внедряла эффективные инновации частично благодаря вкладу западных партнеров.

Украинское преимущество видно даже из Кремля

Аналитики вспомнили о непроверенных сообщениях о том, что Кремль негласно признает преимущество Украины в операциях беспилотников на поле боя и производстве оборонно-промышленной базы.

В частности, один из российских военных блогеров со ссылкой на собственные источники 9 апреля написал: министр обороны России Андрей Белоусов сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет "значительное технологическое преимущество" в войне беспилотников на передовой.

Белоусов якобы заявил, что ситуация является "критической" для российских сил, поскольку Украина имеет как численное преимущество в беспилотниках, так и разработала новое "поколение оборудования".

Глава российского минобороны также рассказал диктатору, что Украина использует "более сложные системы", которым российские силы "в значительной степени не готовы" противостоять.

Источники утверждают, что Белоусов акцентировал внимание на нескольких вопросах, в частности на том, что новые украинские беспилотники работают "круглосуточно", что они "практически неслышны" вплоть до момента удара, и что российские обычные методы обороны, в том числе стандартные детекторы и средства РЭБ, неэффективны против беспилотников.

Российский министр якобы заявил, что России нужно сосредоточиться на разработке собственных систем следующего поколения, и что нынешние модели беспилотников, приобретенные через внешние каналы и иностранные закупки, больше не являются достаточно эффективными на передовой.

В ответ Путин, как сообщается, определил разработку технологии беспилотников внутри страны как приоритет на будущее.

"ISW не может проверить достоверность этого сообщения", – уточнили аналитики.

Они добавили, что с подачи Белоусова в российской армии внедрялись инициативы по БпЛА. И в 2025 году они даже давали агрессору определенные преимущества. В частности, благодаря деятельности российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон".

Все изменилось после блокировки 1 февраля использования Starlink, на который российские войска полагались как для связи на передовой, так и для расширения дальности действия беспилотников для продолжения ударов по украинскому тылу и создания эффектов воздушного подавления на поле боя.

"Российские инновации в области беспилотников отстают, поскольку Россия определила приоритетом масштабированию производства нескольких моделей беспилотников, а не инновациям, в частности, как сообщается, из-за сопротивления высшего российского военного командования изменениям. Белоусов, вероятно, продолжит попытки распространения новых технологий беспилотников, направленных на преодоление вызовов, вызванных закрытием Starlink и украинской технологической адаптацией, и со временем ему может удаться ликвидировать нынешнее очевидное преимущество украинских БпЛА", – считают в ISW.

Как Украина использовала свое преимущество

В ISW считают, что недавним успехам Украины на поле боя (которые являются крупнейшими после Курской операции и контрнаступления 2023 года) способствовало увеличение количества ударов украинских войск по российским системам ПВО и уровень перехвата дронов.

Командующий украинских Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди 9 апреля сообщил об уничтожении девяти российских систем ПВО на оккупированной части Украины с 1 апреля.

К тому же, СБС все чаще перехватывают российские дроны с конца февраля 2026 года. Если в январе удалось перехватить 2975 российских БпЛА, в феврале их было уже 3679, а в марте этот показатель вырос до 7674.

"Дроны-перехватчики имеют важное тактическое значение на поле боя, поскольку российские войска полагаются на дроны для срыва украинской обороны, что, в свою очередь, способствует продвижению России и предотвращает продвижение Украины. Таким образом, более частые перехваты Украиной российских беспилотников способствуют украинским контратакам и замедлению продвижения России. Оборонительные успехи Украины, адаптация беспилотников и кампания ударов средней дальности создают поглощающие эффекты, которые ослабляют российские силы на передовой", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские войска продвинулись на Покровском направлении.

Также в ISW объяснили, почему в России снова заговорили о "ядерной эскалации".

Кроме того, аналитики предположили, на какие регионы Украины "нацелился" Кремль.

