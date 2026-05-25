Россия нанесла удар по Павлограду: произошел пожар, разрушениям подверглась многоэтажка

Российские войска 25 мая атаковали Днепропетровскую область. Враг нанес удар по городу Павлоград: там изуродована многоэтажка, вспыхнул пожар.

Об атаке сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. На момент сообщения информация о пострадавших уточнялась.

Что известно об атаке

О взрывах на Днепропетровщине в разгар вражеской атаки Ганжа сообщил в 09:42.

"Враг нанес удар по Павлограду. Вспыхнул пожар. Изуродована многоэтажка. Информация о пострадавших уточняется", – написал чиновник.

Воздушная тревога в Павлоградском районе была объявлена около 9 часов утра, через 50 минут местных жителей известили об отбое.

В это время в воздушном пространстве Украины находились вражеские ударные дроны.

