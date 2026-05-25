После таких ночей всегда сложно писать что-то рациональное, хочется источать ненависть и требовать справедливого возмездия злодеям.

Но факт в том, что для приближения справедливости сейчас полезнее скучные вещи, которые ближе к бухгалтерии, чем к эмоциональным перфомансам. Посчитаем.

1. Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине.

Основным объектом атаки стал Киев и окрестности, но были прилёты и в других регионах. Всего 4 погибших и более 100 пострадавших.

Враг применил:

• 1 баллистическую ракету средней дальности ("Орешник", с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области);

• 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" (Липецк);

• 3 противокорабельные (с амбицией на гиперзвук) ракеты "Циркон" (из в.о. Крыма и Курской области);

• 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (Брянск, Курск, в.о. Крым);

• 54 крылатых ракеты Х101/Искандер-К/Калибр (Вологда, Курск, акватория Черного моря);

• Порядка 600 БПЛА.

Предыдущие комбинированные удары:

• 17/18 мая - 14 БР, 8 КР, 520+ дронов

• 13/14 мая - 3 "Кинжала", 18 БР, 35 КР, 675 БПЛА.

Отличие сегодняшнего удара от указанных – задействован "Орешник" и больше ракет, в т.ч. достаточно редкие "Цирконы".

Суммарно – это колоссальный ресурс. И его применение надо правильно интерпретировать.

2. Как был применён этот ВОЕННЫЙ ресурс и какие ВОЕННЫЕ цели были достигнуты?

Удар нанесён через неделю после предыдущего. Т.е., накопили ракет и применили. Никакого "возмездия" тут нет от слова совсем.

Это часть плана.

Или кто-то в здравом уме считает "возмездием" удар "Орешником" по гаражам в Белой Церкви? Это ж чушь.

Сегодняшнюю атаку надо рассматривать в цепочке:

• заявление (ибо оценки самого факта и результатов спорные) об испытании комплекса "Сармат" 12 мая;

• три комбинированных удара по Украине за 10 дней с применением 167 ракет + "Орешник";

• ядерные учения России и Беларуси;

• послевкусие от визитов в Китай;

• угрозы странам Балтии;

• миротворческая истерия Лукашенко.

Это – очевидная эскалация, которая решает определённые задачи.

Во-первых, играет роль демонстрации силы для внешней аудитории.

На западе общим местом стали рассуждения о проблемах России на фронте, в экономике, о нарастающих дальних ударах Украины и недовольстве роснаселения. Вот Кремль и показывает коллективному западу, что может причинить боль. А старшим товарищам в Китае – что у него есть "карты".

Во-вторых, это попытка сломать внутри России негативный сигнал об уязвимости Москвы, который начался с разрешения на проведение парада, а продолжился ударом по Московскому НПЗ и ряду объектов в Московской области.

В Москве – кощеева смерть с точки зрения поддержки войны. Смена настроений в Москве резко осложнит продолжение теряющей популярность военной авантюры. Российские регионы верно интерпретировали удары по Москве как признаки слабости Кремля. Вот Кремль и пытается создать духоподъёмную картинку, потрясая ядерной дубинкой и атакуя жилые дома с базарами в Киеве.

В-третьих, это акция устрашения граждан Украины. Мол, продолжите сопротивляться - беды в тылу станет ещё больше.Эти три задачи и достигнутые результаты разберу чуть ниже. Хочу сделать акцент на самом главном ВОЕННОМ результате для РФ.

Четвёртая задача – это ТРЕНИРОВКА, учения.

• Россияне уже трижды применили БРСД в боевых условиях против реально действующей ПВО. Данные тренировки помогают улучшать ракету.

• Россияне тренируются преодолевать эшелонированную систему ПВО/ПРО, включающую инструменты раннего предупреждения (США, европейские), наземные комплексы ПВО (включительно с Patriot PAC-3, IRIS-T, NASAMS и др.), авиацию (советскую и западную), дроны-перехватчики, средства РЭБ…

• Россияне тренируются координировать атаки дронов и ракет, запускаемых 1) с моря, 2) различными наземными комплексами, 3) тактической и 4) стратегической авиацией.

Т.е., прямой военный ущерб ночной атаки (кроме человеческих жертв) – несопоставимо мал. А вот объём накопленных знаний – впечатляющий.

Что тут важно?

Во-первых, на западе ни у кого нет сопоставимых знаний.

Во-вторых, эти знания мгновенно стают общим достоянием коалиции автократов и диктатур (Китай, РФ, Иран, КНДР, Беларусь…).

И будут применяться НЕ против Украины.

3. Отсюда лобовые выводы (к которым наверняка давно пришли в ЕС и США, но по разным причинам не озвучивают).

Суть: подготовительные меры, принимаемые в Европе в качестве гипотетической защиты от России – это заведомый тупик.

Предположим, что внезапно устанавливается режим прекращения огня. Который худо-бедно держится, скажем, полгода. В качестве его обеспечения даже слегка ослабляют какие-то санкции.

Несложно посчитать сколько дронов и ракет накопит Россия за отведённое время. Год перемирия – тысячи ракет и десятки тысяч дронов. Готова ли Европа это на себя принять? С учётом, что 1) Россия на шаг впереди; 2) самое боеспособное ПВО в ЕС сейчас – у Эстонии.

Поэтому решение лежит не в плоскости симметричного уравновешивания военного потенциала с РФ. Это невозможно, потому что у России есть знания и опыт, которых у Европы заведомо не будет.

А в плоскости: 1) уничтожения военного потенциала РФ и недопущения его восстановления и 2) смены политической конструкции в РФ.

Решение – в ПЕРЕНОСЕ (возвращении) ВОЙНЫ на территорию РФ и её мировые коммуникации.

В чём Украина пытается убедить партнёров с начала полномасштабного вторжения РФ, а в качестве превентивных мер – ещё до 2022 года.

4. Что делает Украина?

Минувшей ночью ЦСО "А" СБУ успешно атаковал НПС "Второво" во Владимирской области (ориентир – н.п. Пенкино, 28 км к востоку от Владимира). Там горит как минимум один большой резервуар. Я чуть позже сведу результаты последних ударов. Но важность данной атаки в том, что:

1) СБУ движется по украинскому плану, которому РФ не может ничего надёжно противопоставить;

2) Нанесён ущерб, его долго восполнять, он отразится на устойчивости системы обеспечения топливом в т.ч. в Московском регионе;

3) Атака проведена "на встречных курсах", т.е., в момент атаки России по жилым домам в Украине, российское ПВО неспособно защитить российскую территорию.

Всё это – не только практический вклад в отражение агрессии, но и бесценный опыт, которого кроме Сил обороны Украины больше ни у кого нет. (это не все сугубо военные результаты за ночь)

Что делает Европа (помимо очевидной помощи, за которую мы благодарны)?

Зовёт Россию в Венецию, награждает в Каннах, ищет подходы к смягчению нефтегазовых санкций, мурыжит Украину убийственными для современного мира требованиями и т.д.

Слова солидарности и осуждения РФ от европейских лидеров – это прекрасно. Но слова уже давно ничего не значат.

5. Что сделала Россия этой ночью в Киеве (самое наглядное)?Убила и ранила гражданских (в т.ч. ранены дети).

Пострадали:

• Жилые дома (десятки, одна многоэтажка разрушена)

• Национальный музей "Чернобыль" (очень сильно, до 40% экспозиции утрачено)

• Объекты в черте государственного заповедника "Древний Киев"

• Национальный художественный музей (который мы все любим)

• Музейно-выставочный центр "Украинский дом"

• Национальная библиотека им. Ярослава Мудрого

• Национальная филармония Украины

• Здание, где находятся несколько гуманитарных институтов НАНУ (литературоведения, языкознания, истории, востоковедения…)

• Здание Малой оперы (на Лукьяновке)…

Уничтожены торговый центр и базар, поврежден вход в ст.м. "Лукьяновская".

Ноль военных целей.

Ввиду чего есть основания всем профессиональным сообществам (от музыкантов до бизнеса) по своим каналам сообщать партнёрам такое.

Россияне тренируются на нас, но сфера применения – уже давно шире, чем Украина (фпв Хезболлы против израильских танков – самое примитивное).

Россия нарастила средства воздушного террора, с которыми вы без Украины можете сделать примерно ничего. В Кремле это воспринимают именно так.

На земле против новейшей тактики российского проникновения вы тоже можете сделать примерно ничего (доказано несколькими учениями с участим украинских подразделений).

Как следствие: независимо от ваших представлений о положении дел в РФ, Кремль наверняка считает путь военной эскалации в Европе одним из реальных способов быстро перевернуть доску и выйти на широкий круг договорённостей.

Без включения жёстких превентивных мер упредить такое развитие событий нельзя. Путь: всестороння военная интеграция с Украиной, поддержка оборонных усилий Украины, безупречный режим санкций, силовая блокада морских коммуникаций РФ.

Россия точно будет вас запугивать, но шантаж можно остановить только силой. Это кратчайшая дорога к нормализации и миру. Иначе ставки будут только расти…

Что касается устрашения и побуждения к миру. Киевляне в массе говорят, что пока летело и гремело – было реально страшно. Но когда прилетело, осталось всеохватывающее чувство, чтоб россияне сдохли, которое мощнее страха.

Что в Киеве, что в Харькове, что в Одессе и других регионах люди давно хотят мира. Я сам неоднократно писал, что лучше всего выскочить из войны и получить мир вчера, максимум – завтра утром. Препятствие к этому – в Москве, в России.

Вот с ним и надо разбираться, а не поощрять Кремль возвратом спортсменов и заигрываниями с первой леди РФ Александром Лукашенко. Толку не будет.