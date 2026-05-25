Блог | Удары по Киеву – это очевидная эскалация, которая решает определенные задачи РФ
После таких ночей всегда сложно писать что-то рациональное, хочется источать ненависть и требовать справедливого возмездия злодеям.
Но факт в том, что для приближения справедливости сейчас полезнее скучные вещи, которые ближе к бухгалтерии, чем к эмоциональным перфомансам. Посчитаем.
1. Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине.
Основным объектом атаки стал Киев и окрестности, но были прилёты и в других регионах. Всего 4 погибших и более 100 пострадавших.
Враг применил:
• 1 баллистическую ракету средней дальности ("Орешник", с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области);
• 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" (Липецк);
• 3 противокорабельные (с амбицией на гиперзвук) ракеты "Циркон" (из в.о. Крыма и Курской области);
• 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (Брянск, Курск, в.о. Крым);
• 54 крылатых ракеты Х101/Искандер-К/Калибр (Вологда, Курск, акватория Черного моря);
• Порядка 600 БПЛА.
Предыдущие комбинированные удары:
• 17/18 мая - 14 БР, 8 КР, 520+ дронов
• 13/14 мая - 3 "Кинжала", 18 БР, 35 КР, 675 БПЛА.
Отличие сегодняшнего удара от указанных – задействован "Орешник" и больше ракет, в т.ч. достаточно редкие "Цирконы".
Суммарно – это колоссальный ресурс. И его применение надо правильно интерпретировать.
2. Как был применён этот ВОЕННЫЙ ресурс и какие ВОЕННЫЕ цели были достигнуты?
Удар нанесён через неделю после предыдущего. Т.е., накопили ракет и применили. Никакого "возмездия" тут нет от слова совсем.
Это часть плана.
Или кто-то в здравом уме считает "возмездием" удар "Орешником" по гаражам в Белой Церкви? Это ж чушь.
Сегодняшнюю атаку надо рассматривать в цепочке:
• заявление (ибо оценки самого факта и результатов спорные) об испытании комплекса "Сармат" 12 мая;
• три комбинированных удара по Украине за 10 дней с применением 167 ракет + "Орешник";
• ядерные учения России и Беларуси;
• послевкусие от визитов в Китай;
• угрозы странам Балтии;
• миротворческая истерия Лукашенко.
Это – очевидная эскалация, которая решает определённые задачи.
Во-первых, играет роль демонстрации силы для внешней аудитории.
На западе общим местом стали рассуждения о проблемах России на фронте, в экономике, о нарастающих дальних ударах Украины и недовольстве роснаселения. Вот Кремль и показывает коллективному западу, что может причинить боль. А старшим товарищам в Китае – что у него есть "карты".
Во-вторых, это попытка сломать внутри России негативный сигнал об уязвимости Москвы, который начался с разрешения на проведение парада, а продолжился ударом по Московскому НПЗ и ряду объектов в Московской области.
В Москве – кощеева смерть с точки зрения поддержки войны. Смена настроений в Москве резко осложнит продолжение теряющей популярность военной авантюры. Российские регионы верно интерпретировали удары по Москве как признаки слабости Кремля. Вот Кремль и пытается создать духоподъёмную картинку, потрясая ядерной дубинкой и атакуя жилые дома с базарами в Киеве.
В-третьих, это акция устрашения граждан Украины. Мол, продолжите сопротивляться - беды в тылу станет ещё больше.Эти три задачи и достигнутые результаты разберу чуть ниже. Хочу сделать акцент на самом главном ВОЕННОМ результате для РФ.
Четвёртая задача – это ТРЕНИРОВКА, учения.
• Россияне уже трижды применили БРСД в боевых условиях против реально действующей ПВО. Данные тренировки помогают улучшать ракету.
• Россияне тренируются преодолевать эшелонированную систему ПВО/ПРО, включающую инструменты раннего предупреждения (США, европейские), наземные комплексы ПВО (включительно с Patriot PAC-3, IRIS-T, NASAMS и др.), авиацию (советскую и западную), дроны-перехватчики, средства РЭБ…
• Россияне тренируются координировать атаки дронов и ракет, запускаемых 1) с моря, 2) различными наземными комплексами, 3) тактической и 4) стратегической авиацией.
Т.е., прямой военный ущерб ночной атаки (кроме человеческих жертв) – несопоставимо мал. А вот объём накопленных знаний – впечатляющий.
Что тут важно?
Во-первых, на западе ни у кого нет сопоставимых знаний.
Во-вторых, эти знания мгновенно стают общим достоянием коалиции автократов и диктатур (Китай, РФ, Иран, КНДР, Беларусь…).
И будут применяться НЕ против Украины.
3. Отсюда лобовые выводы (к которым наверняка давно пришли в ЕС и США, но по разным причинам не озвучивают).
Суть: подготовительные меры, принимаемые в Европе в качестве гипотетической защиты от России – это заведомый тупик.
Предположим, что внезапно устанавливается режим прекращения огня. Который худо-бедно держится, скажем, полгода. В качестве его обеспечения даже слегка ослабляют какие-то санкции.
Несложно посчитать сколько дронов и ракет накопит Россия за отведённое время. Год перемирия – тысячи ракет и десятки тысяч дронов. Готова ли Европа это на себя принять? С учётом, что 1) Россия на шаг впереди; 2) самое боеспособное ПВО в ЕС сейчас – у Эстонии.
Поэтому решение лежит не в плоскости симметричного уравновешивания военного потенциала с РФ. Это невозможно, потому что у России есть знания и опыт, которых у Европы заведомо не будет.
А в плоскости: 1) уничтожения военного потенциала РФ и недопущения его восстановления и 2) смены политической конструкции в РФ.
Решение – в ПЕРЕНОСЕ (возвращении) ВОЙНЫ на территорию РФ и её мировые коммуникации.
В чём Украина пытается убедить партнёров с начала полномасштабного вторжения РФ, а в качестве превентивных мер – ещё до 2022 года.
4. Что делает Украина?
Минувшей ночью ЦСО "А" СБУ успешно атаковал НПС "Второво" во Владимирской области (ориентир – н.п. Пенкино, 28 км к востоку от Владимира). Там горит как минимум один большой резервуар. Я чуть позже сведу результаты последних ударов. Но важность данной атаки в том, что:
1) СБУ движется по украинскому плану, которому РФ не может ничего надёжно противопоставить;
2) Нанесён ущерб, его долго восполнять, он отразится на устойчивости системы обеспечения топливом в т.ч. в Московском регионе;
3) Атака проведена "на встречных курсах", т.е., в момент атаки России по жилым домам в Украине, российское ПВО неспособно защитить российскую территорию.
Всё это – не только практический вклад в отражение агрессии, но и бесценный опыт, которого кроме Сил обороны Украины больше ни у кого нет. (это не все сугубо военные результаты за ночь)
Что делает Европа (помимо очевидной помощи, за которую мы благодарны)?
Зовёт Россию в Венецию, награждает в Каннах, ищет подходы к смягчению нефтегазовых санкций, мурыжит Украину убийственными для современного мира требованиями и т.д.
Слова солидарности и осуждения РФ от европейских лидеров – это прекрасно. Но слова уже давно ничего не значат.
5. Что сделала Россия этой ночью в Киеве (самое наглядное)?Убила и ранила гражданских (в т.ч. ранены дети).
Пострадали:
• Жилые дома (десятки, одна многоэтажка разрушена)
• Национальный музей "Чернобыль" (очень сильно, до 40% экспозиции утрачено)
• Объекты в черте государственного заповедника "Древний Киев"
• Национальный художественный музей (который мы все любим)
• Музейно-выставочный центр "Украинский дом"
• Национальная библиотека им. Ярослава Мудрого
• Национальная филармония Украины
• Здание, где находятся несколько гуманитарных институтов НАНУ (литературоведения, языкознания, истории, востоковедения…)
• Здание Малой оперы (на Лукьяновке)…
Уничтожены торговый центр и базар, поврежден вход в ст.м. "Лукьяновская".
Ноль военных целей.
Ввиду чего есть основания всем профессиональным сообществам (от музыкантов до бизнеса) по своим каналам сообщать партнёрам такое.
Россияне тренируются на нас, но сфера применения – уже давно шире, чем Украина (фпв Хезболлы против израильских танков – самое примитивное).
Россия нарастила средства воздушного террора, с которыми вы без Украины можете сделать примерно ничего. В Кремле это воспринимают именно так.
На земле против новейшей тактики российского проникновения вы тоже можете сделать примерно ничего (доказано несколькими учениями с участим украинских подразделений).
Как следствие: независимо от ваших представлений о положении дел в РФ, Кремль наверняка считает путь военной эскалации в Европе одним из реальных способов быстро перевернуть доску и выйти на широкий круг договорённостей.
Без включения жёстких превентивных мер упредить такое развитие событий нельзя. Путь: всестороння военная интеграция с Украиной, поддержка оборонных усилий Украины, безупречный режим санкций, силовая блокада морских коммуникаций РФ.
Россия точно будет вас запугивать, но шантаж можно остановить только силой. Это кратчайшая дорога к нормализации и миру. Иначе ставки будут только расти…
Что касается устрашения и побуждения к миру. Киевляне в массе говорят, что пока летело и гремело – было реально страшно. Но когда прилетело, осталось всеохватывающее чувство, чтоб россияне сдохли, которое мощнее страха.
Что в Киеве, что в Харькове, что в Одессе и других регионах люди давно хотят мира. Я сам неоднократно писал, что лучше всего выскочить из войны и получить мир вчера, максимум – завтра утром. Препятствие к этому – в Москве, в России.
Вот с ним и надо разбираться, а не поощрять Кремль возвратом спортсменов и заигрываниями с первой леди РФ Александром Лукашенко. Толку не будет.