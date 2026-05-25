Тысяча украинских дронов на Москву: в России всерьез озаботились "страшной перспективой" и забили тревогу из-за проблем с ПВО

Если год назад в украинском информационном пространстве обсуждался вброс про "тысячу "Шахедов" каждую ночь", то сейчас уже в России обсуждается аналогичная, но куда более реалистичная угроза. Спусковым крючком послужила атака беспилотников 17 мая на Москву, и сегодня российские "эксперты" озабочены вопросом, когда же Украина сможет запускать по тысяче и более дронов.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Неоспоримый факт, что Украина с 2022 году улучшила характеристики своих дронов для ударов по России и разнообразила модификации. А еще вышла не только на паритетные показатели по количественному применению, но и стала запускать больше этих средств по РФ, чем РОВ по украинскому тылу. Причем этот факт подтверждается даже российскими Z-военкорами и "экспертами", бьющими тревогу.

Но стоит учитывать комплексный фактор нынешних успехов Сил обороны Украины в вопросах проведения атак, а не только количественный, технологически-качественный и тактический. И в этот комплекс входит тенденция неизменной деградации российской противовоздушной обороны, что российские "эксперты" уже не могут ни скрывать, ни игнорировать.

Факторы деградации ПВО РФ

Массированный, комбинированный налет украинских дронов 17мая на Москву показал, что российская ПВО испытывает серьезные проблемы с перехватом множественных малогабаритных, низколетящих, дозвуковых целей, чему есть сразу несколько равнозначных пояснений.

Первое – нехватка средств ПВО. Не смотря на то, что вокруг Москвы было сформировано четыре кольца эшелонированной противовоздушной обороны, а плотность размещения средств противодействия было самое высокое по России, их не хватало для перехвата всех целей. Как оказалось, в обороне было достаточно брешей и уязвимых мест для прорыва созданных колец.

Второе – нехватка боекомплекта. На пятый год полномасштабной войны российская ПВО начинает ощущать острый дефицит боекомплекта к ЗРК.

Производство зенитных управляемых ракет на российских предприятиях значительно отстает от возможностей Украины производить ударные дроны. В результате даже российские Z-военкоры вынуждены признать, что порою некоторые системы ПВО стоят "молча", потому что они пустые.

Третье – технологическая отсталость. В частности, речь идет о качестве некоторых средств противовоздушной обороны, испытывающих проблемы с системой управления огнем, наведением, радарами, фиксацией, сопровождением и уничтожением цели.

Прежде всего это дефективный ЗРПК "Панцирь-С1" который крайне плохо справляется с поставленными задачи из-за множественных технологических проблем, решить которые из-за санкций невозможно. Частично их пытаются "разрулить" размещением этого самого распространенного и основного средства для борьбы с дронами в малом радиусе – на башнях и крышах домов, но улучшение эффективности от таких мероприятий незначительное.

Четвертое – сокращение средств ПВО. Силы беспилотных систем Украины устроили форменную охоту на российские системы противовоздушной обороны и преследуют их как на временно оккупированных территориях Украины, так в тыловых зонах РФ.

В настоящее время российские оккупацинные войска теряют ежемесячно десятки единиц ПВО – в то время как производить могут единицы. Компенсация потерь критически не поспевает за уровнем самих потерь, и с каждым месяцем средств ПВО у России становится все меньше.

Это четыре основные причины, по которым удары по России украинскими дронами становятся все более эффективными. Но что же до опасений россиян, что в скором времени налетов на территорию РФ будет тысячей и более БПЛА ежедневно?

Потенциал СБС Украины

Российские обозреватели и пропагандисты регулярно жалуются на то, что Украина системно увеличивает налеты по России, устанавливая раз за разом как количественные рекорды, так и повышая успешность нанесения ударов по нескольким объектам одновременно.

При этом официальные украинские лица, уполномоченные делать подобные заявления, никогда не предоставляли подробную статистику того, сколько ударных дронов применяется для налетов по России. А потому для понимания масштабов можно использовать только приблизительные данные, основанные на манипулятивных отчетах Минобороны РФ.

Поясню, что я имею ввиду.

Например, 9 марта российское МО сообщило, что Украина совершила на тот момент рекордный налет, в результате которого было перехвачено 754 украинских беспилотника.

Разумеется, этим цифрам верить не стоит, ведь российское командование постоянно лжет – завышая данные и преувеличивая свои достижения. Но любое преувеличение базируется на исходных, реальных данных. Вопрос только в том, какой процент этого преувеличения?

Например, согласно с данными МО РФ, Украина в войне потеряла более 28 тысяч танков и ББМ, в то время как суммарно у нас никогда и не было такого количества ОБТ и ББМ даже с учетом поставок техники партнерами. Суммарно, с учетом верифицированной информации по потерям СОУ, публикуемой мониторинговыми площадками, завышение реальных потерь может быть в 3-4 раза!

Еще один пример. Весной 2025 года российское МО отчитывалось о перехвате 524 украинских дронов. То есть, с марта 2025-го по март 2026-го прирост в отчетности Минобороны страны-агрессора составил 50%. Таким образом крайне осторожно интерполируя эту информацию можно сказать, что в марте по России прилетело более 250 дронов, а год назад более 170. Прирост же суточного налета в 50% составил 80 дронов.

Но, опять-таки, это вариативное предположение.

В целом, если проследить тенденцию отчетности МО РФ по перехватам украинских дронов, то можно так оценить их статистику:

– 1 сентября 2024 года РОВ отчитывались о перехвате 158 украинских дронов;

– 11 марта 2025 года в отчетности МО РФ уже фигурировало 337 дронов;

– 7 мая 2025 года был резкий скачок до 524 дронов, а 13 мая – 572;

– 9 марта 2026 в отчет включено 724 перехваченных дрона;

– 17 мая 2026 года МО РФ заявило о 1 054 перехваченных украинских дронах.

Даже исходя из этих данных очевидно, что за полтора года тенденция прироста "перехваченных" дронов (а в отчетах МО РФ всегда фигурируют только "перехваченные"), выросла в 6,6 раза! И даже если вариативно предположить, что 17 мая по Москве было применено более 350 средств поражения, то к концу года этот показатель вполне может достигнуть системной 1 000.

Но самое страшное для российской реальности предположить, что отчетность МО РФ действительно правдива или максимально приближена к правде. Тогда это означает, что системные налеты по России украинских дронов в количестве тысячи и более будут иметь место уже этим летом.

Как бы там ни было, с определенной уверенностью уже можно утверждать: Украина вышла не на паритетный уровень противостояния с Россией в вопросах применения ударных дронов, а и опережает ее. И разрыв в количественном показателе продолжает стремительно увеличиваться.

При этом если Украина на протяжении более чем четырех лет ориентировалась на усиление средств ПВО и поиск дешевых и массовых средств противодействия дронам-камикадзе, то у России наоборот. ПВО было категорией наиболее чувствительных, трудно компенсируемых потерь, что сейчас привело не только к явной нехватке этих средств по стране, но и фатальному истощению боекомплекта к пока еще имеющимся.

С учетом всего вышеизложенного можно констатировать: опасения российских "экспертов" не безосновательны. И вполне вероятно, чтои радовавшиеся блэкаутам в Украине скоро будут разъезжать на метро (за неимением бензина на АЗС) и искать по Москве место, где бы подзарядить телефон или павербанк.

