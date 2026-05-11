Спусковым крючком стал съезд в КНДР: грозит ли прямое участие северокорейцев в войне в Украине и что "не так" с речью Ким Чен Ына

На днях множество медиа облетела информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын фактически призвал северокорейскую молодежь готовиться воевать с Украиной. Конечно же, в интересах России. Почему был сделан такой вывод, реален ли сценарий, когда наши защитники могут столкнуться с северокорейскими военными в зоне боевых действий непосредственно на украинской территории?

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Откуда шум

Во время проходившего в Пхеньяне одиннадцатого съезда Социалистической патриотической лиги молодежи Северной Кореи, кормчий Ким Чен Ын сказал, что молодежная лига является важной силой для выполнения задач правящей партии. Как известно, одной из поставленных партией задач является участие в военных операциях за пределами КНДР. И заявление Ким Чен Ына тут же связали с подготовкой северокорейской молодежи к войне с Украиной.

Тем не менее, в его речи не было сказано ни слова, напрямую касавшихся перспектив войны с Украиной на ее территории.

В соответствии с политикой Рабочей партии, в коммуникации с молодежью Украина упоминается косвенно и не напрямую. В вопросах воспитания и формирования у молодежи лояльности партия использует пропагандистский образ молодого солдата, отправившегося на зарубежную операцию, где тот "стал бомбой и пламенем" для защиты чести страны.

В целом тот казус, который несся последние несколько дней по новостным лентам, вызван именно плохим пониманием не только северокорейских формулировок и декламаций, но и особенностей языка и лексических образов. Как следствие, плохое понимание Северной Кореи приводит к недооценке либо ошибочной переоценке ее возможностей.

Но обо всем по порядку.

Война против всех

Все лидеры Северной Кореи, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын, так или иначе, но практически в каждом своём выступлении использовали и используют риторику воинственности, опасности для государства и фанатичное исполнение долга. При этом практически всегда они указывают на угрозу войны с… С кем именно? Да со всем миром!

В речах кормчих КНДР звучали призывы готовиться к войне с США, с Южной Кореей, с Японией, с коллективным Западом/капиталистическим миром, условно с Украиной.

То есть, мы говорим о неизменной риторике всех лидеров на протяжение более 70 лет. Но как много за это время войн начала Северная Корея против стран, присутствовавших в ее воинственном списке (за исключением провокаций и диверсионных действий)?

С другой стороны, риторика прошлого не отменяет факт 2024 года, когда на стороне российских войск в Курской области стали выступать северокорейские кадровые военные.

Риторика прошлого осталась в прошлом?

Война против Украины

В 2024 году северокорейские военные стали принимать активное участие в боевых действиях против Украины, но на территории Курской области РФ, где на тот момент проводилась операция СОУ. Юридически северокорейские военные вступили в бой против украинских военных на российской территории согласно союзному договору, который до того был заключен между Пхеньяном и Москвой.

Заходы северокорейских военных на территорию Украины в Сумской области имели единичные случаи и скорее были следствием плохого ориентирования северокорейцев на местности либо умышленного использования их российскими командирами в операциях на нашей территории.

Таким образом мы не можем говорить о том, что войска КНДР принимают активное участие в боях именно на украинской территории – это не соответствует действительности.

При этом на территории Курской области РФ находятся около 12 тысяч северокорейцев, обеспечивающих прикрытие тыловой зоны передовым войскам противника, оперирующим на Сумщине. Да, они не сидят без дела: повышают навыки управления и применения fpv-дронов, в том числе практикуясь по территории Украины, обстреливая из артиллерии, но в прямых боестолкновениях с нарушением границы не участвуют.

Очевидно, что в договоренностях между Пхеньяном и Москвой было четко указано: северокорейские войска помогают России на ее территории – без вторжения в саму Украину.

Если бы не было таких договоренностей, то начиная с марта 2025 года, когда РОВ вторглись повторно в Сумскую область, в течение года северокорейский гарнизон мог бы быть использован множество раз в боях у Юнаковки, Новониколаевки, Алексеевки и для других задач. Но этого не произошло.

В конце апреля КНДР посетил российский министр обороны Андрей Белоусов, где он провел переговоры с высшим руководством страны и военными чиновниками.

Какие обсуждались вопросы – не сложно догадаться что касающиеся помощи России в войне против Украины. Но поднималась ли тема активизации участия северокорейских военных в боевых действиях на украинской территории? Неизвестно. Тем не менее, с момента этого визита войска КНДР не изменили своих мест пребывания в Курской области.

Так что же, отмена тревоги?

Гибридный финт

За долгое время существования КНДР, после завершения Корейской войны в 1953-м году, не смотря на свою воинственную риторику не инициировала масштабных общевойсковых наступательных кампаний, вторжений и захватов территорий.

В некотором смысле эта диктатура в вопросе активных боевых действий наиболее "умиротворенная". Хотя в действительности выбор повоевать невелик, когда твои соседи Китай, Россия, островная Япония и Южная Корея.

Тем не менее, поведение КНДР в отношении суверенности границ максимально сдержанное – и это факт.

Но дилемма заключается в том, что в псевдоконституцию РФ территории Украины – Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и полуостров Крым – внесены как российские. Международно такими не признанные и никогда не будут.

Но вот реально ли воспользоваться таким гибридным основанием для привлечения войск КНДР на эти плацдармы для участия боевых действий? Исключать такого сценария нельзя.

Но факт в том, что у России с 2024 года было множество возможностей привлечь северокорейцев к штурмам Покровска и Гуляйполя, к атакам на Степногорск и десантированию на Херсонские острова, но этого не произошло. Северокорейцы как сидели в Курской области, так и сидят.

Возможно в какой момент это положение вещей изменится и уровень угрозы возрастет до уровня "код красный", но пока что Ким Чен Ын скорее будет продавать России ракеты и снаряды, технику и артиллерию – без погружения с головой в кровопролитную и захватническую войну.

Многие вещи, происходящие в Северной Корее, нам кажутся безумными и иррациональными, но это не означает, что действия Пхеньяна аналогичны. Специфика менталитета и трудности перевода – вот что нам мешает правильно трактовать слова и предугадывать действия северокорейского противника.

Выдохнули, но держим руку на пульсе. Это динамичная война, крайне динамичны и события вокруг нее.