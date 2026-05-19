Для террора украинцев Россия использует не только кассетную баллистику, но и "камикадзе" с опасными боеприпасами: что важно знать

Российские оккупанты в ходе массированных ракетных ударов по Украине неоднократно применяли средства поражения с кассетными боевыми частями. Зачастую это были баллистические 9М729 и крылатые Х-101 ракеты. Но в последнее время отмечается и применение дронов-камикадзе Shahed-136 с контейнерами, сбрасывающих во время полета суббоеприпасы кассетного типа. Какие цели преследует враг такими действиями, какую угрозу это несет и как себя вести при обнаружении этих "сюрпризов"? Давайте разберемся.

Видео дня

Но сначала следует ответить на вопрос: а для каких целей применяются кассетные боеприпасы и какие выполняют задачи?

Прежде всего они предназначены для решения не ювелирных, высокоточных задач, а для грубых ударов по площади. В определенных случаях кассетные боеприпасы крайне эффективны против большого скопления личного состава или техники противника, но исключают применение для эффективного высокоточного поражения одиночных целей.

Во времена СССР именно кассетные боевые части стали наиболее популярными для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые из-за технологической отсталости советского военно-промышленного комплекса не гарантировали высокоточного поражения одиночных целей осколочно-фугасными снарядами. В то же самое время западные аналоги обладали куда более высокими показателями по точности, что можно наглядно видеть на примере РСЗО М142 HIMARS, прославившейся своим ювелирным поражением целей.

К вопросам о высоких технологиях следует отметить, что получившие монополию в СССР кассетные боевые части реактивных снарядов не стали популярны для ствольной артиллерии, в то время как страны НАТО без проблем оперировали 155-мм кассетными снарядами. Это было обусловлено сложностью производства таких снарядов в СССР, связанной с технологической отсталостью производственных линий, в то время как страны запада могли себе без особых энергозатрат их производить.

То есть, популярность кассетных БЧ в СССР, а затем и у России являлась следствием отсталых технологических процессов и отсутствием возможности доведения точности поражения целей до минимальных требований.

Российские войска буквально с первых же дней полномасштабного вторжения в Украину стали применять по украинским городам кассетные боеприпасы.

Но изначально это были реактивные снаряды для РСЗО советского семейства БМ-21 "Град" – 9М28К, БМ-30 "Смерч" – 9М55К и БМ-27 "Ураган" – 9М27К. Однако через некоторое время в ход пошли и кассетные баллистические ракеты 9М723 и крылатые Х-101. Причем применялись они не только в полевых условиях по линии боестолкновения, но и при нанесении ударов по украинским городам.

Международный фактор

В целом, многие страны мира отказались от применения кассетных боеприпасов, которое связанно с высоким риском сопутствующих потерь среди мирного населения не только во время их использования, но и после.

Дело в том, что разбрасываемые из контейнеров БЧ суббоеприпасы не всегда детонируют и могут годами пролежать в земле, пока на них не наступят или не наедет автотранспорт.

Именно по этой причине применение кассетных боеприпасов запрещено по городам и густозаселенным районам.

В частности, согласно протоколу № I к Женевским конвенциям от 1977 года применение кассетных боеприпасов запрещено:

статья 48 – согласно принципу различия по гражданским целям;

статья 51 пункт 4 – запрет неизбирательных атак, которые не касаются конкретной военной цели;

статья 51 пункт 5-b – запрещены атаки с очевидным чрезмерным ущербом гражданскому населению;

статья 57 – обязывает соблюдать меры предосторожности при планировании и осуществлении атак.

Поэтому применение кассетных боеприпасов в городах или густонаселенных районах часто может квалифицироваться как нарушение международного гуманитарного права, даже если страна не является подписантом основного международного акта, который прямо запрещает применение таких боеприпасов. А именно – Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года (Convention on Cluster Munitions, CCM).

Примечательно, что Россия, Украина, США, Китай, Индия, Израиль и ряд других стран не являются участниками CCM, но это не освобождает от ответственности за несоблюдение Женевской конвенции.

В свою очередь Россия постоянно нарушала и нарушает все международные акты.

Кассетные средства террора

Российские оккупационные войска регулярно применяют по украинским городам и селам баллистические ракеты 9М723 ("Искандер-М") с кассетными БЧ и крылатые Х-101. Это приводит к тому, что при нанесении удара таким средством поражения по большой площади рассыпается множество смертельно опасных суббоеприпасов, катализирующих пожары, разрушения – и это несет прямую угрозу жизни людей.

Например, кассетная боевая часть баллистической ракеты 9М723 состоит из 54 суббоеприпасов массой 7,5 кг каждый и содержащих 1,5 кг взрывчатой смеси на основе A-IX-2 (гексоген, алюминий и т.д.) Площадь разброса этих суббоеприпасов, в зависимости от высоты и угла раскрытия БЧ, может составлять до 25 га!

Применение такого средства поражения по густозаселенным городам, что регулярно осуществляет Россия, представляет собой не высокоточное поражение цели, а неизбирательного характера террор, призванный нанести как можно больше разрушений гражданского сектору, сеять террор и панику.

Ракеты с кассетными боевыми частями не могут нанести катастрофические разрушения укрепленным объектам, особенно бункерного типа, но несут прямую угрозу гражданскому населению.

На это и делает ставку Россия. Причем расширяя применения этих средств неизбирательного террора и посредством дронов-камикадзе.

Кассетный Shahed-136

Российские оккупанты уже не в первый раз пытаются для масштабирования террора против гражданского населения Украины посредством Shahed-136 превратить их в эрзац-бомбардировщики.

В частности, на них устанавливались противотанковые мины ПТМ-3, которые сбрасывались во время пролета дронов-камикадзе вдоль дорог, а также над городами. Эти мины опасны тем, что они имеют неконтактный магнитный детонатор, реагирующий на металл. В случае приближения к мине автомобильного транспорта, бронетехники или даже человека, на котором суммарный вес металлических предметов превышает 50 граммов, мина автоматически детонирует.

После массированного комбинированного налета по Украине 13-14 мая в ряде городов и областей были обнаружены сброшенные с Shahed-136 кассетные заряды, а на самих сбитых дронах-камикадзе обнаружены контейнеры, зачастую уже опустошенные, то есть – сброс был осуществлен.

Таким образом враг пытается масштабировать террор, против гражданского населения, используя все возможные инструментарии для вывода геноцида украинцев на совершенно иной уровень.

Меры предосторожности

Я не стану оригинальным, если скажу и так всем хорошо известную истину – лучшей мерой предосторожности является "десантирование" от потенциальной опасности и незнакомых предметов, разбросанных на улице.

Должно быть прописным правилом не приближаться к местам сбития ракет либо дронов. Даже если это средство террора сбито, это не означает, что оно больше не опасно.

У любого средства поражения, будь то ракета или дрон-камикадзе, даже после сбития и падения, может оставаться не разорвавшаяся боевая часть и сдетонировать в любой момент.

Кроме того, те же Shahed-136 могут нести на себе, как выше было отмечено, мины ПТМ-3. Которые как раз на приближение к ним человека и среагируют.

Поэтому классическими, но неизменными мерами безопасности были, есть и будут оставаться:

– не подходить и не касаться подозрительных, незнакомых предметов;

– при обнаружении таких предметов незамедлительно сообщать о них полиции или ГСЧС;

– ни при каких обстоятельствах не пытаться обезвредить незнакомые предметы;

– предупреждать детей об опасности неизвестных предметов;

– избегать открытых пространств сразу после массированных налетов, а также смотреть под ноги.

Соблюдение этих мер, а также понимание коварства врага помогут сберечь многим жизни и здоровье.

Увы, мы живем в то время, когда бдительность и ответственность за нашу жизнь и жизнь наших близких должны стать высшим приоритетом.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".