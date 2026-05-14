Россия запустила по Украине более полусотни ракет и 675 БПЛА: силы ПВО сбили 693 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 14 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет разных типов и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Видео дня

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 693 цели. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 675 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль" (2 ед.), дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Также враг применил три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" (район пуска - Липецкая область РФ); 18 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянск, Курск); 35 крылатых ракет Х-101 (район пуска – Вологодская область РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов: 29 крылатых ракет Х-101; 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 652 враждебные БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.

Напомним, 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. Вследствие вражеского обстрела в Дарницком районе столице зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Вследствие удара часть дома разрушена, спасатели ищут под завалами людей.

В Ивано-Франковске во время российской атаки дрон попал в жилой дом на улице Коновальца, после чего там разгорелся пожар. Пострадали девять человек: трое из них попали в больницу, шестеро отказались от госпитализации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 13 мая, российские оккупационные войска атаковали дронами Смелянскую общину в Черкасской области. В результате атаки травмированы три человека, они доставлены в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!