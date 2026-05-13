В Черкасской области в результате атаки РФ повреждена жилая инфраструктура: есть раненые. Фото

В среду, 13 мая, российские оккупационные войска атаковали дронами Смелянскую общину в Черкасской области. В результате атаки травмированы три человека, они доставлены в больницу.

Об этом отметили в Черкасской ОГА. Также есть повреждения на ряде локаций в городе и соседних селах.

Что известно

"С самого утра Черкасская область была на тревоге. Под вражеским прицелом оказалась, в частности, наша Смелянская громада", – отметил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, российские беспилотники атаковали жилую инфраструктуру и упали в нескольких локациях в городе и соседних селах.

В результате вражеской атаки есть трое травмированных, из них двое в тяжелом состоянии, один человек в состоянии средней тяжести. Их доставили в больницы, где им оказывают необходимую помощь.

Обследование территории продолжается, на месте работают все необходимые службы.

И добавил, что угроза применения врагом ударных БпЛА до сих пор сохраняется в Уманском районе.

