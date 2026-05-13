Оккупанты атаковали Ровенскую область: есть попадание в жилой дом, погибли три человека, четверо ранены

В среду, 13 мая, в Ровенской области в результате российской воздушной атаки зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру. В частности поврежден жилой дом.

Известно, что погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Спасательные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий обстрела и оказание помощи пострадавшим. Местные власти призывают жителей области оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.

По состоянию на 15:13 начальник Ровенской областной военной администрации сообщил о еще одном человеке, погибшем в результате обстрела РФ.

В Ровно, 1 мая, начиная с двух часов дня, три часа подряд звучали сирены воздушной тревоги – страна-агрессор Россия вновь атаковала Украину ударными дронами. В городе прогремела серия взрывов, были повреждены жилые дома, пять человек получили ранения.

