На Ровенщине в результате обстрелов РФ повреждены жилые дома, 5 пострадавших. Фото, видео

В Ровно в пятницу, 1 мая, начиная с двух часов дня, три часа подряд звучали сирены воздушной тревоги – страна-агрессор Россия вновь атаковала Украину ударными дронами. В городе прогремела серия взрывов, были повреждены жилые дома, пять человек получили ранения.

Видео дня

Всего в результате атаки по Ривненской области получили разной степени повреждения более 10 жилых домов, доложил глава областной военной администрации Александр Коваль. Он уточнил, что из пяти раненых четырех человек пришлось госпитализировать.

Атака по Ровенской области

По информации начальника ОВА, большинство взрывов прозвучало в Ривне, и несколько взрывов произошли в Дубно, что в 40 км от областного центра. Среди прочих, под удар агрессоров попал многоквартирный дом.

"После оценки последствий удара, из областного и местных резервных фондов будут выделены средства на ремонт. Люди, которые в этом нуждаются, будут на время ремонта отселены в отель", – пообещал глава ОГА.

Он добавил, что из-за российских ударов были повреждены несколько авто и гражданская инфраструктура.

В ГСЧС уточнили: в Ровно из-за падения обломков российского дрона загорелся двухэтажный дом.

"Огонь охватил 500 м.кв. кровли и перекрытия. К счастью, жертв и пострадавших нет", – отметили спасатели.

В полиции призвали людей "не игнорировать сигналы воздушной тревоги, своевременно направляться в укрытия, и не находиться вблизи мест попаданий или работы экстренных служб". Соблюдение этих простых правил помогает сохранить жизнь и здоровье, отметили правоохранители.

Атака по Украине

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 мая Россия осуществила массированную воздушную атаку по территории Украины. В целом Силы противовоздушной обороны уничтожили в воздухе 388 вражеских целей.

Среди прочих, 1 мая армия российских агрессоров массированно атаковала Тернополь дронами-камикадзе. В городе прогремел ряд взрывов, есть пострадавшие. Кроме того, было обесточено несколько городских районов.

В Винницкой области из-за падения российского дрона был разрушен частный дом. Одна жительница области травмировалась. Пострадавшую доставили в больницу, к счастью, угрозы ее жизни нет.

Под ударом оказался и Харьков. Последствия фиксировали как минимум в пяти районах города. Оккупанты атаковали три автозаправочные станции, повреждены автомобили.

В первую майскую ночь Россия также устроила воздушную атаку: враг применил 210 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 190 целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!