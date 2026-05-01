Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 190 из 210 вражеских БпЛА

В ночь на 1 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 210 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 190 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 1 мая (с 17:45 30 30 апреля) противник атаковал 210 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ТОТ АР Крым), ТОТ Донецк.

Для ударов россияне использовали около 140 "Шахедов", в том числе и реактивных.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Последствия атаки

Под ударами врага ночью оказалась Одесская область.

В Одессе ударными дронами повреждены два многоэтажных жилых дома. На местах попаданий разрушены квартиры, возникли пожары.

"Пострадало два человека, им оказывается вся необходимая помощь", – написал после 7 часов утра начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В области также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры.

По словам Кипера, на местах событий работают все профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

На Днепропетровщине враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией почти 20 раз.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Пострадал человек.

В Синельниковском районе под ударом были Дубовиковская и Петропавловская громады. Горели гараж и авто. Изуродованы частные дома.

В Никопольском районе страдали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская громады. По словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, там загорелся частный дом. Повреждены инфраструктура, АЗС, админздание, автобусы.

На Сумщине ночью под ударами оказался облцентр.

"Ночью враг атаковал Сумскую громаду беспилотниками. Зафиксировано попадание по админзданию и одному из торговых центров Сум. В зданиях выбиты окна. Предварительно без пострадавших. Другие последствия устанавливаются", – рассказал Игорь Кальченко из Сумской ОВА.

Он добавил, что в Шевченковом Стецьковского старостата в результате удара дрона в крышу частного дома произошло возгорание. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали.

