Оккупанты атаковали Харьковскую область: среди раненых – подросток. Фото

Военные российской оккупационной армии нанесли удары по с.Тарановка Харьковской области. В результате атаки ранения получили два человека, среди них – один несовершеннолетний.

Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила Харьковская областная прокуратура. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Российский террор по гражданским продолжается

Как стало известно, россияне атаковали населенный пункт около 21:00, 30 апреля. Противник, по предварительным данным, применил ударный беспилотник "Герань-2".

"Ранения получили 19-летний юноша и 14-летний парень. Оба пострадавших госпитализированы в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", – отметили в прокуратуре.

В результате вражеской атаки повреждены частное домовладение, гараж, автомобиль и помещение летней кухни.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Оккупанты бьют по Харьковской области

Напомним, в ночь на 29 апреля военные российской армии ударили беспилотниками по Харькову и пригороду. В результате атаки тогда пострадали шесть человек, есть разрушения, в частности, повреждены жилые дома и автомобили.

А 28 апреля российские захватчики ударили по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки есть погибший и пострадавший. На месте попадания работали все экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, применив 210 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 190 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

