Оккупанты ударили дронами по Харькову и пригороду: пострадали шесть человек. Фото

В ночь на 29 апреля военные российской армии ударили беспилотниками по Харькову и пригороду. В результате атаки пострадали шесть человек, есть разрушения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По фактам совершения военных преступлений начаты досудебные расследования.

"Ночью вражеские беспилотники ударили по Харькову и пригороду: пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.

По предварительным данным захватчики применяли дроны типа "Герань-2".

Последствия вражеских ударов

Из-за действий оккупантов в Немышлянском районе Харькова, в результате вражеской атаки, повреждены жилые дома и автомобили.

Пострадали двое гражданских. 70-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован, а 65-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

В Основянском районе зафиксировано попадание беспилотника по территории парковки гипермаркета, из-за чего повреждены транспортные средства.

Под ударом также оказалось село Котляры Харьковского района, где повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

В результате обстрела 50-летний мужчина получил взрывное ранение, еще две женщины в возрасте 76 и 55 лет и 60-летний мужчина получили острую реакцию на стресс.

"При процессуальном руководстве Немышлянской и Слободской окружных прокуратур г. Харькова, а также Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – отмечается в сообщении.

