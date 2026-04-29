ВМС поразили подсанкционный танкер MARQUISE возле Туапсе: детали операции

Утром в среду, 29 апреля, воины Военно-морских сил ВСУ поразили с помощью двух морских дронов российский танкер теневого флота РФ "MARQUISE". Он дрейфовал в 200 км от Туапсе, ожидая загрузки в море.

Удары были нанесены в кормовую часть судна. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Теневой флот РФ понес потери

"Сегодня утром подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с применением двух МБЭК-камикадзе поражено подсанкционное судно "MARQUISE" (танкер, флаг Камерун, без груза, грузовместимость более 37 тыс.т.). На время поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (РФ)", – говорится в сообщении Генштаба.

"MARQUISE" дрейфовал с выключенным AIS, который служит для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Так что подсанкционный танкер, скорее всего, ожидал загрузки в море с другого судна.

В ГШ уточнили, что поражение было осуществлено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

"Танкер "MARQUISE" находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной транспортировки нефтепродуктов. Степень повреждений уточняется", – заявили в Генштабе.

Там добавили, что Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Как рассказывал OBOZ.UA, пока в море у побережья Краснодарского края "ловил" кормой морские дроны российский танкер, в Туапсе россияне продолжали жаловаться на последствия атаки на НПЗ. Пожар там до сих пор не утихает, небо затянуто дымом, а нефть не только загрязнила береговую зону, но и течет по улицам Туапсе.

Похожую картину скоро можно будет, вероятно, наблюдать и в российской Перми, где дроны атаковали узловую станцию "Транснефти", а небо из-за дыма от масштабного пожара стало угольно-черным.

