'Ночь была страшная, над городом стоят огромные столбы дыма': в Туапсе жалуются на последствия атаки на НПЗ. Видео

В Туапсе (город в РФ) после очередной атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод зафиксировали масштабные пожары и разлив нефтепродуктов. Власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципального округа.

Видео дня

Сейчас в городе густой черный дым и сильный запах бензина в воздухе. Об этом сообщают российские СМИ.

28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – это уже третий подобный удар за последний месяц. После атаки в МЧС РФ сообщили об утечке нефтепродуктов, которые разлились на проезжую часть, в частности на улице Кошкина в восточной части города.

Предыдущие удары существенно повредили инфраструктуру предприятия...Известно о разрушении более половины резервуаров для хранения топлива. В результате пожары вспыхивают повторно, а ситуация остается нестабильной.

Очевидцы описывают ночь после атаки как "страшную" над городом поднимаются большие столбы черного дыма, а воздух насыщен запахом гари и нефтепродуктов. При этом многие жители не используют средства защиты или ограничиваются обычными медицинскими масками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал дроновые удары по НПЗ в Туапсе (Краснодарский край РФ) обстрелами якобы "гражданской" инфраструктуры. Ему доложили, что в результате этих атак "серьезных угроз нет", хотя вред для экологии возможен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!