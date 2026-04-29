Оккупанты ударили по югу Одесщины: разрушены больница и жилые дома, есть пострадавшие. Фото

Ночью 29 апреля российские войска в очередной раз терроризировали Одесскую область массированными атаками беспилотников. Вследствие ударов зафиксированы значительные разрушения больницы и жилых домов.

Мирные жители в результате вражеских ударов получили тяжелые ранения. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, враг сконцентрировал удар по южной части Одесской области. Пострадали два человека: 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Один из российских БПЛА атаковал районную больницу, вследствие чего было полностью разрушено приемное отделение. Значительные повреждения получили терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделение, а также кабинеты УЗИ, рентген и другие.

В момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии. В настоящее время пациенты переведены в другое отделение.

Также вследствие атаки зафиксирован также пожар на территории Дунайского биосферного заповедника. На местах происшествия работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления страны-агрессора против гражданского населения Одесской области.

Ликвидация последствий террора

В ГСЧС Украины уточнили, что из-за обстрелов произошли пожары в жилых домах, хозяйственной постройке и гараже. Спасатели их оперативно ликвидировали.

По информации спасателей, в многоэтажном жилом доме поврежден фасад и остекление, без дальнейшего возгорания. К ликвидации последствий атаки от ГСЧС привлекались 49 пожарных и 9 единиц техники, от Нацгвардии Украины – 1 единица техники и 4 человека личного состава.

В Одесской областной прокуратуре проинформировали, что ночью вооруженные силы России массированно атаковали ударными беспилотниками объекты портовой, гражданской инфраструктуры и жилой массив.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте стражи порядка документируют военные преступления.

