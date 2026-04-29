Расстояние по прямой – более 1500 км: Зеленский заслушал доклад Хмары по ударам по РФ и дал совет Москве. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перешла к новому этапу применения отечественного оружия для ограничения потенциала российской войны. Глава государства отметил, что по объекту на территории РФ был нанесен прямой удар на расстоянии более 1500 км.

Также президент посоветовал Кремлю прекращать войну и переходить к дипломатии. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Результаты ударов по РФ

Зеленский заслушал доклад исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары по поводу дальнобойных санкций и поблагодарил СБУ за меткость.

Президент анонсировал новые удары по территории России и подчеркнул, что каждый такой удар лишает агрессора возможности финансировать войну против Украины.

"Расстояние по прямой – более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта", – сообщил президент.

Также Зеленский добавил, что результаты таких ударов очевидны для всех и дал совет руководству страны-агрессора. В частности, украинский президент отметил, что России нужно заканчивать свою войну и переходить к дипломатии.

