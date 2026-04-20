'Хотела жить на море, а все разносят!' Россиянка в слезах устроила истерику из-за атак украинских БПЛА. Видео

Все больше российских граждан крайне недовольны постоянными ночными атаками БПЛА по важным объектам страны-агрессора, задействованным в военной отрасли. На этот раз на несправедливую жизнь пожаловалась молодая мать, которая планировала жить неподалеку от моря со своим ребенком.

Россиянка в слезах устроила истерику из-за систематических взрывов и мазута, который загрязнил Краснодарский край. Видео опубликовали российские Telegram-каналы.

Жительница страны-агрессора мечтала переехать в Краснодар ближе к морю и теплу, но идеальные условия для ее ребенка испортили дроны.

"Я, бля*ь, хотела с ребенком жить на море. Море все за*башено этим мазутом. Все испорчено. Что здесь вообще делать. БПЛА эти е*аные летают, все разносят" – пожаловалась заплаканная россиянка.

Осторожно, ненормативная лексика!

Она пожаловалась, что курортный уголок стал непригодным для нормальной жизни, ведь вокруг постоянно раздается сирена, летают беспилотники, слышны взрывы, и вообще нет уверенности, что утром проснешься живым.

Атаки на Краснодарский край

Напомним, в ночь на 20 апреля в Туапсе снова прогремели взрывы, а местные жители наблюдали пожар. В частности, в порту Туапсе фиксировались более 10 точек горения, а на утро небо затянуло черным дымом.

19 апреля российские пожарные ликвидировали возгорание, вызванное предыдущей атакой по НПЗ в городе Туапсе (Краснодарский край РФ). Огонь смогли укротить только на четвертые сутки после ее начала, ведь взрывы в этом населенном пункте прогремели ночью 16 апреля. Целью удара стал местный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть" и расположенный в районе морпорта.

А в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали станцию по прокачке нефти на экспорт в г. Крымск Краснодарского края России. Это важный объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов. Местные жители якобы слышали более 20 взрывов в течение часа.

Как писал OBOZ.UA, в начале апреля ночь для жителей Краснодарского края также выдалась неспокойной. В разных регионах области до сих пор звучали тревоги, а россияне наблюдали в окна за пролетами дронов.

