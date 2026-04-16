В российском Туапсе атакован НПЗ: загорелись резервуары с нефтью. Фото и видео
Ночью 16 апреля украинские войска атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Целью удара стал местный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть".
В результате операции на территории предприятия были уничтожены минимум три резервуара с топливом. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.
Результаты атаки
Первые взрывы прогремели около 3:00 часов ночи. Атака продолжалась вплоть до 6 утра, что подтверждают местные жители. Также очевидцы пишут, что по состоянию на 8:00 на территории НПЗ в Туапсе горит минимум три резервуара с топливом.
Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта. Атаку украинских сил по городу подтвердили местные чиновники.
